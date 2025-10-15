Arabia Saudita elige ‘Hijra’ de Shahad Ameen como su candidata al Oscar

La road movie del cineasta saudí Shahad Ameen “Hégira”, centrada en el vínculo formado entre diferentes generaciones de mujeres sauditas durante un viaje a través del desierto, ha sido seleccionada como Arabia SauditaCandidato al Oscar en la categoría de largometraje internacional.

“Hijra” es el segundo largometraje de Ameen cuyo primer trabajo, la fábula feminista “Scales”, fue candidato saudí al Oscar en 2020.

Filmada en una vasta franja de desierto y en varias ciudades y áreas urbanas sauditas, incluidas Jeddah, Medina, AlUla y Neom, “Hijra” se estrenó positivamente en septiembre en la sección Spotlight del Festival de Cine de Venecia.

La película se centra en Janna, de 12 años, que se embarca en un viaje hacia La Meca para realizar el Hajj, la peregrinación islámica anual a La Meca, con su estricta abuela Sitti y su rebelde hermana Sarah, de 18 años. Pero antes de llegar a su destino, Sarah desaparece, lo que obliga a Janna y Sitti a una búsqueda tensa y urgente.

“Hijra” cuenta con un elenco totalmente saudí, compuesto por Kharia Nathmy As You, Nawaf Al-Dhafiri y el nuevo debutante Lamar Fadan en el papel principal de Janna, en el año en que Alem hace una aparición especial.

«Representar a mi país en los Oscar por segunda vez es un profundo honor y un reflejo de la transformación positiva en el cine saudita», dijo Ameen en un comunicado. “Hijra” fue uno de los proyectos más desafiantes de mi carrera. Filmamos en regiones remotas porque creíamos en la urgencia de esta historia, una historia de mujeres saudíes de distintas generaciones, contada desde el corazón de nuestra historia al mundo”, añadió.

“Hijra” es una coproducción entre la comisión cinematográfica Film AlUla de Arabia Saudita, la Fundación del Festival de Cine del Mar Rojo, Beit Ameen Production, el Centro de Cine Independiente Iraquí e Ideation Studios.

La película está producida principalmente por Faisal Baltyour, junto con los coproductores Ayman Jamal, Mohamed Alawi y el egipcio Mohamed Hefzy a través de su empresa Film Clinic. También están a bordo como socios de producción Ali Al-Daradji de Human Film, Abboud Ayyash de Three Arts y Sayed Abou Haidar.

CineWaves de Baltyour se encargará de la distribución en Arabia Saudita, mientras que Film Clinic Indie Distribution se encargará de los derechos de distribución en todo el mundo árabe. Las ventas internacionales de “Hijra” están a cargo del Centro de Cine Independiente Iraquí.

AMPAS dará a conocer las 15 películas preseleccionadas en la categoría de largometraje internacional el 16 de diciembre.