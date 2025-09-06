Arabia Saudita e Iraq Fashion seriamente por delante del equipo nacional indonesio, ambos ganaron la victoria en la jornada de la FIFA

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio Acabo de ganar un resultado brillante en el partido de la jornada de la FIFA en septiembre de 2025 al conquistar al equipo nacional de Taiwán seis goles sin respuesta.

Jugando con confianza, Indonesia ganó 6-0 gracias a los goles marcados por Jordi Amat (4 ‘), el suicidio Chao Ming Hsiu (23’), Marc Klok (33 ‘), Eliano Reijnders (38’), Ramadhan Sananta (58 ‘) y Sandy Walsh (60’)

Esta victoria es una capital importante para el equipo de Patrick Kluivert antes de sumergirse en una fiesta crucial en Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Celebración de los objetivos del equipo nacional indonesio

Sin embargo, dos competidores de Garuda en la cuarta ronda del Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 también mostraron un rendimiento positivo en sus respectivos partidos de prueba.

Por otro lado, Equipo nacional de Arabia Saudita También muestra su preparación. Compite contra Macedonia del Norte en el estadio FK Viktoria, Praga, República Checa (4/9/2025), el equipo de Herve Renard ganó con un puntaje delgado de 2-1.

Iraq calificó para las finales de la Copa King 2025

Mientras tanto, Equipo nacional iraquí Apareciendo en la Copa del Rey 2025 que se celebró en Bangkok, Tailandia. En las semifinales jugadas en el estadio de la provincia de Kanchanaburi (4/9/2025), Iraq derrotó a Hong Kong con un puntaje de 2-1 mientras aseguró boletos para la final.

Los resultados positivos de Arabia Saudita e Irak son una señal de que la competencia en el grupo de cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 funcionará ferozmente. Indonesia ciertamente necesita consistencia y enfoque completo para poder competir con estos equipos fuertes.