Arabia Saudita construye un proyecto de tren rápido Jeddah-Riyadh de 1.500 kilómetros por valor de 116 billones de IDR

RiadVIVA – Arabia Saudita está dando un gran salto en el sector del transporte con el desarrollo del proyecto de tren de alta velocidad «Puente Terrestre» que conecta el Mar Rojo con el Golfo Pérsico por un valor de 7 mil millones de dólares o 116 billones de IDR.

El Puente Terrestre, el ambicioso proyecto de Arabia Saudita, calificado por muchos como una «maravilla del desierto», conectará Yeda en el Mar Rojo con Dammam en el Golfo pasando por Riad, con una extensión de casi 1.500 kilómetros.

Este gigantesco proyecto es una iniciativa transformadora que pretende conectar las principales ciudades del Reino, reduciendo la distancia de Jeddah a Riad, que antes era de 12 horas por carretera, a 4 horas en tren de alta velocidad.

Como piedra angular de Saudi Vision 2030, el proyecto tiene como objetivo ampliar la red ferroviaria nacional de 5.300 kilómetros a más de 8.000 kilómetros, posicionando al Reino como un importante centro logístico y de transporte para el Golfo y la región árabe en general.

La Compañía de Ferrocarriles Saudita (SAR) planea construir una red de estaciones de carga y pasajeros que conecten el puerto Rey Abdullah con las principales ciudades industriales, especialmente Yanbu. Como parte de sus esfuerzos de modernización, la SAR ha encargado 15 nuevos trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

Coches rápidos en Arabia Saudita

‘Sueño del desierto’

Simultáneamente con el proyecto Land Bridge, el Reino se está preparando para lanzar “Desert Dream”, una experiencia en tren de lujo de 1.290 kilómetros que ofrece a los turistas vistas panorámicas del paisaje natural de Arabia Saudita, desde Riad hasta Qurayyat.

Los planes de expansión también incluyen trenes propulsados ​​por hidrógeno, lo que refleja el compromiso de Arabia Saudita con la energía limpia y el transporte sostenible. El entusiasmo por los viajes en tren ya es palpable: más de 2,6 millones de pasajeros abordaron trenes sauditas en el segundo trimestre de 2025.

Gigantesca colaboración entre Arabia Saudita y China

Este proyecto lo está llevando a cabo un consorcio saudí-chino, en el que participan Saudi Arabia Railways y China Civil Engineering Construction Company (CCECC), con el apoyo de Al-Ayuni Contracting de la parte local.

También participan varias empresas internacionales, entre ellas Systra, Thales, WSP, Hill International (EE.UU.), Italferr (Italia) y Sener (España).

Land Bridge en sí no es una idea nueva. La idea surgió en 2004, se estancó en 2010 y luego revivió tras la visita del presidente Xi Jinping a Riad en 2022, que fortaleció la cooperación económica entre Arabia Saudita y China.