Arabia Saudita completa contratos de Hajj para 2026 con 77 países

Yeda, VIVA – Ministro Haji y la Umrah del gobierno Arabia Saudita Tawfiq Al Rabiah dijo que se había completado contrato Mantenimiento del Hajj para más de 1 millón de peregrinos, seis meses antes de la temporada del Hajj de 2026.

«Este es un logro histórico y sin precedentes. Se completó seis meses antes de que comenzara la temporada del Hajj, un reflejo de los esfuerzos del Reino de Arabia Saudita para garantizar una temporada del Hajj fluida y ordenada», dijo Tawfiq en la ceremonia de clausura de la V Conferencia y Exposición Saudita del Hajj en el Super Dome de Jeddah, el jueves 13 de noviembre de 2025.

A la conferencia y exposición, que se celebró del 9 al 12 de noviembre, asistieron más de 160.000 visitantes y delegados de más de 150 países y participaron 300 agencias gubernamentales y privadas.

La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf.

El Ministro indonesio de Hajj y Umrah firma un MoU con Arabia Saudita

Tawfiq dijo que Arabia Saudita también había firmado contratos de Hajj con 77 países. El sector privado también ha completado casi 3.000 contratos con operadores de Hajj en todo el mundo.

En el evento, también se firmó un memorando de entendimiento (MoU) entre Tawfiq y Mochamad sobre la implementación de la temporada del Hajj del próximo año, incluida una cuota de 221.000 peregrinos para Indonesia.

Ambas partes enfatizaron su compromiso de fortalecer la cooperación para el éxito del Hajj de Indonesia y de la temporada del Hajj de 2026 en su conjunto.

La Quinta Conferencia y Exposición Saudita sobre el Hajj es un evento estratégico que reúne a agencias gubernamentales, organizaciones, el sector privado y delegaciones internacionales para compartir experiencias en la gestión de los servicios del Hajj.

El objetivo es garantizar la fluidez y seguridad de la peregrinación Hajj, proporcionar una experiencia especial a los peregrinos y construir un marco operativo sostenible, según el comunicado de prensa.

El próximo enero, el Foro de Umrah y Ziyarah también se llevará a cabo en Medina como parte de los esfuerzos para fortalecer la experiencia y ampliar la cooperación internacional en los servicios de Hajj y Umrah. (Hormiga)