Arabia Saudita ataca a Mukalla de Yemen por presunto envío de armas vinculado a los Emiratos Árabes Unidos







Arabia Saudita dijo el martes que bombardeó la ciudad portuaria de Mukalla en Yemen por un envío de armas para una fuerza separatista procedente de los Emiratos Árabes Unidos.

El ataque señala una nueva escalada de las tensiones entre el reino y el Consejo de Transición del Sur, respaldado por los Emiratos.

También tensa aún más los lazos entre Riad y Abu Dabi, que habían estado respaldando a bandos rivales en la guerra de una década de Yemen contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Una declaración militar llevada por el gobierno Agencia de Prensa Saudita anunció los ataques, que, según dijo, se produjeron después de que llegaran barcos desde Fujairah, una ciudad portuaria en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos.

«Dado el peligro y la escalada que representan estas armas, que amenazan la seguridad y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo esta mañana una operación militar limitada contra las armas y vehículos de combate descargados de los dos barcos en el puerto de al-Mukalla», dijo.

No hubo comentarios inmediatos por parte del Emiratos Árabes Unidos.

