Arabia Saudita amplía el acceso al alcohol a los residentes no musulmanes







Arabia Saudita ha ampliado el acceso a su única tienda que vende alcohol, permitiendo a los residentes extranjeros ricos comprar alcohol en el experimento de liberalización del reino.

No ha habido un anuncio oficial de la decisión, pero se ha corrido la voz y ahora se pueden ver largas filas de automóviles y personas en la tienda discreta y sin identificación en el Barrio Diplomático de la capital saudí, Riad.

La tienda abrió en enero de 2024 para diplomáticos no musulmanes. Las nuevas reglas permiten nomusulmán extranjeros que posean Residencia Premium para comprar.

El permiso de residencia se destina a extranjeros con capacidades especializadas, inversores y empresarios. Arabia Saudita prohibió el alcohol desde principios de los años cincuenta.

