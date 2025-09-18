





[Saudi Arabia]18 de septiembre (ANI): Arabia Saudita y Pakistán han firmado un «acuerdo de defensa mutua estratégica», prometiendo que cualquier agresión contra cualquiera de las naciones se tratará como un ataque contra ambos, informó la agencia de noticias ANI.

El acuerdo fue firmado durante una visita estatal por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a Riad a Riad después de una invitación del primer ministro saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud.

Según una declaración conjunta emitida después de la visita, «basándose en la asociación histórica que se extiende durante casi ocho décadas entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Pakistán, y en base a los lazos de la Hermandad y la Solidaridad Islámica, así como los intereses estratégicos de defensa estratégica compartida y la cooperación de defensa estrecha entre los dos países, la HRH, el príncipe por el Primer Ministro de la Prakist.

La declaración conjunta decía además que el acuerdo, que «refleja el compromiso compartido de ambas naciones para mejorar su seguridad y para lograr la seguridad y la paz en la región y el mundo, tiene como objetivo desarrollar aspectos de la cooperación de defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión. El acuerdo establece que cualquier país contra cualquier país se considerará una agresión contra ambos».

Sharif también transmitió saludos al custodio de las dos mezquitas sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz al Saud, y expresó su gratitud al príncipe heredero Mohammed bin Salman por su cálida y hospitalidad.

Según ANI, el príncipe heredero extendió sus mejores deseos para la salud de Sharif y el progreso continuo y la prosperidad de la gente de Pakistán.

La sesión oficial de conversaciones entre los dos líderes se celebró en el Palacio Al-Yamamah. Asistieron delegaciones de ambos países, donde revisaron las relaciones históricas y estratégicas que abarcaban casi ocho décadas, arraigadas en intereses compartidos entre las dos naciones, informó ANI.

Según el Express Tribune, el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, el jefe del ejército Asim Munir, el ministro de finanzas Muhammad Aurangzeb, el Ministro de Información, Tarar, el Ministro de Cambio Climático Musadik Malik, y el Asistente Especial Tariq Fatemi también fueron parte de la delegación.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Externos de la India dijo que estudiaría el impacto del desarrollo en la seguridad nacional y la estabilidad regional en el acuerdo entre Islamabad y Riad.

«Hemos visto informes sobre la firma de un pacto estratégico de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán. El Gobierno era consciente de que este desarrollo, que formaliza un acuerdo de larga data entre los dos países, había sido considerado. Estudiaremos las implicaciones de este desarrollo para la seguridad nacional, así como para la estabilidad regional y global. El gobierno sigue siendo la protección de la India y garantizando la seguridad nacional y garantizando la seguridad nacional, así como los estatales, el gobierno permanece en el momento de los estatales.

(Con entradas ANI)





Fuente