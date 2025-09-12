Aquviva, el último fundador de Harjo Sutanto, fundador de Wings Group, que murió

Yakarta, Viva – Agujaúltimo legado Harjo Sutanto fundador Grupo de alas quien muere. Esta marca de agua potable empaquetada (AMDK) comenzó a atraer la atención de los consumidores en Indonesia.

Aunque relativamente nuevo porque se lanzó el 25 de febrero de 2025, este producto fue inmediatamente prominente gracias a la extensa red de distribución y la tecnología avanzada de purificación de agua.

No solo depende de la calidad, Aquviva también tiene un significado profundo detrás de su nombre. Derivado de una combinación de dos palabras, Aqua (agua) y viva (vive), que literalmente significa «vida del agua».

Este significado refleja la filosofía de Aquviva como agua potable pura diseñada para apoyar un estilo de vida saludable. Wings Group presenta este producto en tres opciones de embalaje, a saber, 250 ml, 700 ml y 1,600 ml.

Aunque incluye nuevos productos, de 7 meses el 25 de septiembre, Aquviva se encuentra fácilmente en varios canales de distribución, que van desde tiendas modernas hasta puestos pequeños.

La distribución no solo es limitada en las grandes ciudades, sino que también ha llegado a pequeñas áreas en varias regiones de Indonesia.

Esta es una prueba de que el producto del Grupo de Brand -Nueva Wings es grave en la expansión de su alcance del mercado, especialmente el Gen Z, y la feroz competencia entre Danone Aqua y Le Minerale de Mayora Indah.

Una de las ventajas de Aquviva es la tecnología de purificación de 7 purificación que se afirma que es la primera en Indonesia. Esta tecnología está diseñada para mantener la pureza del agua sin eliminar los minerales tanto en ella.

Con el proceso de purificación, Aquviva ofrece agua mineral con un pH equilibrado a 7-8, lo que se cree que ayuda a mantener el equilibrio natural del cuerpo.

No solo eso, cada paquete de Aquviva contiene 100 ml más que agua mineral similar en el mercado.

Para información, Wings Group es conocida como una de las compañías locales exitosas que compiten en la industria de FMCG (Bienes de consumo de movimiento rápido) eso es tan intenso.

Esto se debe a que Wings Group ayudó a crear productos para necesidades domésticas a un costo asequible, por lo que podría ser una opción para la gente indonesia de clase media.

Debido a que el nombre es tan grande en la industria de FMCG, por supuesto, muchas personas comienzan a sentir curiosidad sobre los antecedentes del grupo Wings, sin excepción a los dos fundadores, Harjo Sutanto y Johannes Ferdinand Katuari.

Para que lo sepas, Wings Group logró el éxito en el mercado indonesio al rivalizar con éxito varias grandes empresas de bienes de consumo, como Unilever to Indofood.

Wings Group aplica una estrategia de «yo también» al crear productos similares del gigante de Unilever, pero con la ventaja de un precio más barato.

Por ejemplo, unilever, que promueve agresivamente el detergente Rinso, la pasta de dientes Pepsodent y el jabón de baño de LifeBuoy, rivalizado por los productos del Grupo de Wings a precios asequibles, como el detergente SO Klin, la pasta de dientes Ciptadent y el jabón de baño GIV y Nuvo.

No solo eso, en 2003, Wings Group también creó nuevos productos para la industria de alimentos y bebidas, a saber, los fideos de la marca de fideos instantáneos, para rivalizar con Indomie de Indofood.

En 2004, el hijo de Johannes Ferdinand Katuari, a saber, Eddy William Katuari, se hizo cargo y dirigió al grupo Wings después de su padre morir.

Después de ser dirigido por Eddy William Katuari, Wings Group a través de su subsidiaria, a saber, PT Fajar Mitra Indah, que tiene con éxito una licencia minorista de Japan FamilyMart en Indonesia.

Este comercio minorista es un competidor de Lawson de Alfa Express y Seven Eleven, que ya no funciona.

Una pequeña opinión, al aplicar la estrategia «yo también», el surgimiento de Aquviva podría estar llenando un nicho de mercado entre las dos marcas AMDK que actualmente son ‘guerra’, a saber, Danone Aqua y Le Minerale de Mayora Indah.

Basado en el anuncio citado el viernes 12 de septiembre de 2025, Harjo Sutanto, quien murió a la edad de 102 años, será enterrado en la funeraria Adi Jasa, Surabaya, Java Oriental. Mientras tanto, el funeral se llevará a cabo el 18 de septiembre.