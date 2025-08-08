Italia, Viva – La transferencia impactante proviene de la Serie A. Striker del equipo nacional español, Álvaro Morataconfirmado para unirse ComoUn club que tiene en parte acciones propiedad de empresarios indonesios. Esta noticia fue confirmada directamente por los expertos en transferencia europeos, Fabrizio RomanoCon su oración insignia: «¡Aquí vamos!»

Según el informe de Romano, COMO ha llegado a un acuerdo con Galatasaray con respecto a la tarifa de compensación de alrededor de € 5 millones para romper el contrato de préstamo de Morata AC Milán. Además, Morata se unirá al estado de como en el préstamo con la obligación de comprar permanente al final de la temporada. Se dice que el paquete de transferencia total tiene menos de € 10 millones.

El proceso administrativo, incluidos los permisos médicos y los viajes, está programado para tener lugar en el futuro cercano. Por lo tanto, Como logró asegurar la firma de jugadores experimentados que habían fortalecido clubes de élite como el Real Madrid, Chelsea, la Juventus, el Atlético de Madrid y el AC Milan.

La llegada de Morata se convirtió en una señal de la seriedad de Como en la construcción de un escuadrón competitivo en la Serie A. El club fue propiedad de Entertainment, un consorcio de inversores, uno de los cuales fue un exitoso hombre de negocios indonesio, Michael Bambang Hartono. La participación del dueño indonesio trajo su propio color a Como, porque hizo que el club apodado Lakii recibió cada vez más atención del público de fútbol público.

Para Michael, el fútbol no es solo un negocio, sino también parte de la misión de criar Como para poder competir con Mapan Serie A Club A. Morata El reclutamiento es claramente una declaración de ambición: Como no solo quiere sobrevivir en el medio de la junta, sino que intenta subir de nivel.

Se espera que Morata, que ahora tiene 32 años, brinde experiencia y nitidez en la línea del frente de Como esta temporada. Si se introduce oficialmente, será uno de los mayores reclutas en la historia del club, mientras hace que la bandera indonesia revoloteó en el escenario de fútbol italiano.