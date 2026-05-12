Aquí se explica cómo ver The Android Show I/O Edition en vivo hoy

Joe Maring / Autoridad de Android

TL;DR Google celebrará hoy la edición 2026 de The Android Show I/O Edition en YouTube.

El evento se transmitirá a la 1 p.m. ET y esperamos con ansias una serie de anuncios de Android 17 y de IA móvil.

Puedes escucharlo a través del reproductor de vídeo integrado en esta página.

Google suele hacer muchos anuncios relacionados con Android en su conferencia de desarrolladores I/O. Sin embargo, la compañía cambió las cosas el año pasado cuando celebró su propio evento para Android, denominado The Android Show I/O Edition. La edición de 2026 ya está aquí y aquí se explica cómo verla.

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El Android Show I/O Edition de este año es una experiencia de streaming, no un evento en persona, y se transmitirá a través del canal de YouTube de Android. Puede utilizar la ventana de vídeo de YouTube a continuación para verlo hoy (12 de mayo).

El programa de Android comienza a las 10:00 PT (13:00 ET / 17:00 GMT). Puedes tocar Hágamelo saber en la ventana del reproductor de video para recibir una alerta cuando comience el evento.

Sin embargo, ¿qué puedes esperar de esta transmisión? Sí, puedes apostar que escucharemos más detalles sobre Android 17 a medida que continúe el programa beta. Sin embargo, Google descartó la semana pasada un rediseño de Liquid Glass al estilo Apple (gracias a Dios). También esperamos muchas adiciones relacionadas con Gemini, como la función Ayuda proactiva que descubrimos anteriormente. Por último, no se sorprenda si escuchamos más sobre la plataforma de escritorio Aluminium OS de la compañía y sus esfuerzos en Android XR.

Una cosa que quizás no esperes es la serie de teléfonos Pixel 11. Los últimos teléfonos Pixel emblemáticos se lanzaron en agosto, por lo que todavía nos quedan algunos meses de espera. Dicho esto, Google previamente se burló del teléfono Pixel 7 en su conferencia I/O, seis meses antes de su lanzamiento.