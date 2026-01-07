Aquí se explica cómo crear una cuenta BKN SSCASN para el registro de KemenHAM PPPK

VIVA – Hoy es la inscripción para la selección de Empleados del Gobierno con Convenio de Trabajo (PPK) Ministerio de Derechos Humanos (Ministerio de Derechos Humanos) inaugurado oficialmente. Según el anuncio oficial del Ministerio de Derechos Humanos Número SEK-1140.KP.02.01 de 2025, hay al menos 500 formaciones KemenHAM PPPK que se ubicarán en unidades centrales y oficinas regionales en varias regiones.

Las 500 formaciones están distribuidas desde la Secretaría General, la Inspección General, la Dirección General de Instrumentos y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, la Dirección General de Servicios y Cumplimiento de los Derechos Humanos, el Centro de Información y Datos de Derechos Humanos, el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos en Derechos Humanos hasta las Oficinas Regionales en 38 áreas de trabajo.

El proceso de registro de KemenHAM PPPK se realiza online a través del sitio web oficial. https://sscasn.bkn.go.id. El proceso de inscripción inicia desde hoy hasta el 23 de enero de 2026.

En el proceso de registro a través de la web oficial SSCASN También asegúrese de tener una cuenta SSCASN. Para su información, SSCASN es una cuenta creada en el portal oficial de la Agencia Nacional de Servicio Civil (BKN) para registrarse para la selección de CPNS y PPPK, que funciona como la puerta de entrada principal para crear identidades de solicitantes, cargar documentos, seleccionar formaciones y monitorear las etapas de selección en línea, de manera centralizada, transparente y responsable ante todas las agencias gubernamentales de Indonesia. Cada vez que hay una nueva contratación, normalmente se solicita a los solicitantes que creen una nueva cuenta.

Entonces, ¿cómo se crea una cuenta SSCASN? Aquí está la guía.

