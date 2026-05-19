Aquí se explica cómo comprar el videojuego de Xbox en línea

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Después de cinco años entre juegos, la sexta entrega principal de “Horizon” de uno de los mejores juegos de carreras para Xbox está disponible para descargar y jugar ahora mismo. Si eres fanático de la serie “Forza Horizon”, entonces estarás emocionado por “Forza Horizon 6” de Playground Games y Xbox Game Studios.

Listo para descargar, el juego de carreras “Forza Horizon 6” para Xbox Series X/S se incluye en Xbox Game Pass Ultimate solo para suscriptores. El servicio de suscripción cuesta $ 22,99 al mes en Amazon. Sin embargo, también puedes comprar una copia física del juego por $ 69,98 en el gigante minorista.

¿No eres suscriptor? Xbox Game Pass Ultimate es un servicio para Xbox y PC que te permite descargar y jugar tantos juegos como quieras de la extensa biblioteca de la plataforma con títulos exitosos, como “Starfield”, “Death Loop”, “MLB The Show ’24”, “Halo Infinite”, “Forza Motorsport”, “A Plague Tale: Requiem”, “Final Fantasy VI” y otros juegos.

Mientras tanto, el servicio de suscripción de la consola de Microsoft viene con Xbox Cloud Gaming para juegos selectos y multijugador en línea para experiencias de juego inmersivas y cooperativas.

Juegos de juegos/Estudios de juegos de Xbox ‘Forza Horizon 6’ en Xbox Game Pass Ultimate Para Xbox Series X/S y PC

xbox Controlador de juegos inalámbrico Xbox ‘Forza Horizon 6’ de edición limitada Fecha de lanzamiento: martes 2 de junio

“Forza Horizon 6” tiene una temática japonesa con una Tokio estilizada como la ciudad principal del mundo del juego. De hecho, el mapa es el más grande de la franquicia, mientras que la entrega presenta una mecánica climática dinámica que cambia con la temporada. El juego de carreras también recupera el sistema de pulseras y los jugadores deben completar carreras, eventos y acrobacias para desbloquear autos mejores y más rápidos.

Disponible para jugar ahora, “Forza Horizon 6” está listo para descargar para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate a $22.99/mes, o comprar una copia física para Xbox Series X por $69.98 en Amazon. Mientras tanto, mira el avance del videojuego a continuación:

Además, “Forza Horizon 6” saldrá para Sony PlayStation 5 más adelante en 2026.