Aquí le mostramos cómo mantener el interior y la pintura de su automóvil duraderos en el clima tropical de Indonesia

Tangerang del Sur, VIVA – La protección de los cristales y la carrocería del coche es ahora una parte importante del mantenimiento de los vehículos modernos. No es sólo una cuestión de estética, sino que está directamente relacionada con el confort de conducción y la durabilidad a largo plazo del exterior del vehículo.

Muchos propietarios de coches todavía piensan ventana tintada Los más oscuros proporcionan automáticamente una temperatura más fría en el habitáculo, aunque el factor principal reside en la tecnología de rechazo de calor utilizada.

La película de alta calidad utiliza tecnología multicapa para filtrar el calor y la radiación ultravioleta sin que el vidrio parezca demasiado oscuro, de modo que se mantiene la comodidad sin sacrificar la visibilidad.

Además de la capacidad de resistir el calor, también hay que considerar la protección contra los rayos UV. El nivel ideal de protección está en el rango del 99 por ciento para mantener duradero el interior del vehículo y proteger la piel de los pasajeros de la exposición nociva.

La estabilidad de la claridad óptica a largo plazo también es un factor que determina la calidad de las películas para ventanas, especialmente en vehículos que a menudo están expuestos a la luz solar directa.

Para los usuarios que necesitan más seguridad, se puede considerar una película para ventanas con una estructura en capas y un grosor adicional.

Esta tecnología está diseñada para resistir impactos y reducir la posibilidad de rotura del vidrio, brindando mejores tiempos de respuesta en situaciones vulnerables como intento de robo o vandalismo.

Por lo tanto, instalar películas para ventanas no sólo tiene que ver con la comodidad de la cabina, sino también con un aspecto de protección adicional.

Para las piezas de carrocería de vehículos, la película protectora de pintura (PPF) ha pasado de ser una simple capa protectora a convertirse en un material inteligente que funciona activamente.

La tecnología de autorreparación del PPF permite que los microrayones desaparezcan por sí solos cuando la superficie se expone al calor, ya sea de la luz solar o del agua tibia. Esta característica ayuda a mantener la apariencia de la pintura en su estado óptimo sin requerir un mantenimiento excesivo.

Además, el PPF moderno también está diseñado para ser resistente a las gravillas, la oxidación y las manchas químicas, lo que lo hace ideal para el uso diario en diversas condiciones de la carretera.

La elección del acabado también puede adaptarse al carácter del vehículo. El PPF con apariencia brillante brinda una impresión brillante y de primera calidad, mientras que el acabado mate ofrece una apariencia más moderna y un reflejo de luz mínimo.

Ambos desempeñan un papel protector, por lo que la decisión depende enteramente del gusto de estilo y del concepto de modificación de cada propietario del vehículo.