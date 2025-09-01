Aquí le mostramos cómo comprar la colección Nike X Lego en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

En una nueva asociación para promover ser activo y creativo, Nike y Lego se han unido a las fuerzas en una nueva colección de calzado y juegos para personas de todas las edades.

Con precios que comienzan en $ 40, el Colección Nike x lego presenta una variedad de zapatillasConjuntos, ropa y más. De hecho, incluso hay una edición limitada muy genial Nike x lego baloncesto disponible para su compra. El nuevo recopilación cae el lunes 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 a.m. PT en Nike.com.

Pero actúe rápido y compre ahora, es probable que estos artículos se agoten muy rápidamente. Y teniendo en cuenta que estos elementos también son de edición limitada, no se sabe cuánto tiempo Colección Nike x lego estará en stock.

Además, Más artículos de la colección están disponibles en Lego.com. Desplácese hacia abajo y comprue nuestras elecciones para el Los mejores artículos de la colección Nike X LEGO.

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike Air Max Dn X Lego

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike Dunk Low x lego Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 am PT

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike Dunk x LEGO set Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 am PT

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike Slam Dunk x Lego Set Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 am PT

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike Dunk Trickshot x lego set Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 am PT

Nike/LEGO Colección Nike x lego Nike x lego baloncesto Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre a las 10 a.m. ET/7 am PT

