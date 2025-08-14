Aquí le mostramos cómo comprar el videojuego en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Antes de la temporada 2025-26, la última «Madden NFL«¡Está aquí! La entrada más reciente en el juego de azar La franquicia es la más grande hasta ahora con los 32 equipos de la NFL con jugadores superestrella, incluidos Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, Myles Garrett, TJ Watt, Ja’marr Chase, Justin Jefferson, Ceedee Lamb, Travis Kelce y otros.

A partir de $ 69.99 en Amazon, «EA Sports Madden NFL 26» para Sony PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Serie de xbox x está disponible para comprar a partir del jueves 14 de agosto a las 12 p.m. ET/9 AM PT.

Y para la nueva temporada de la NFL, Philadelphia Eagles Running Back y el campeón del Super Bowl LIX Saquon Barkley adorna la portada de la caja de videojuegos.

Para 2025, el juego tiene un juego real con nuevos modos de juego y nuevas actualizaciones de libros de jugadas en vivo, recompensas de equipo y avatares y habilidades personalizables; Nuevas características para el modo inmersivo y en profundidad del «equipo Ultimate», característica de «tecnología de boom» que le brinda una sensación más realista con tacleadas dinámicas y comentarios de colisión a través de controladores de juegos y mucho más.

Mientras tanto, personalidades deportivas y locutores, incluidos Brandon Gaudin y Charles Davis para «Jueves Night Football», Mike Tirico y Greg Olsen para «Sunday Night Football», y Kate Scott y Brock Huard para «Monday Night Football». Todo a bordo para el juego en el juego de juego por juego, comentarios en color, informes laterales y entrevistas.

Además, «Madden NFL 26» está disponible en Walmart y Objetivo.

Disponible a partir de $ 69.99 en Amazon «,Madden NFL 26«Está fuera ahora para Sony PS5, Nintendo Switch 2 y Serie de xbox x. Mientras tanto, mire el avance de revelación a continuación: