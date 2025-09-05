Aquí le mostramos cómo comprar el videojuego en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Antes del 2025-26 NBA temporada, la última «NBA 2K«¡Está aquí! La entrada más reciente en el juego de azar La franquicia es la más grande hasta ahora con los 30 equipos de la NBA con jugadores superestrella, incluidos LeBron James, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Nikola Jokić, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić, Kevin Durant, Victor Wembanyama y otros.

A partir de $ 69.99 en Amazon, «NBA 2K26» para Sony PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Serie de xbox x está disponible para comprar a partir del viernes 5 de septiembre.

Y para la nueva temporada de la NBA, el escolta de Oklahoma City Thunder y el campeón de las Finales de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, adornan la portada de la caja de videojuegos.

Para 2025, el juego tiene un juego real con características de «Proplay», así como nuevos modos «MyPlayer» y «MyCareer» para llevar su juego al siguiente nivel. El juego tiene una sensación más realista, mientras que construyes tu propia lista y equipos para Glory en la madera dura.

Además, «NBA 2K26» está disponible en Walmart y Objetivo.

2k

Y si eres un Amazon Prime Miembro, puede obtener «NBA 2K26«Enviado a su hogar cuando se lance en dos días con entrega principal.

Además, «NBA 2K26» está incluido con PS5 (edición digital) por $ 549.99 en PlayStation Direct y Walmart. Con el paquete, básicamente estás obteniendo el juego gratis.

Disponible a partir de $ 69.99 en Amazon «,NBA 2K26«Está fuera ahora para Sony PS5, Nintendo Switch 2 y Serie de xbox x. Mientras tanto, mire el trailer de juego a continuación: