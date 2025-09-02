Aquí le mostramos cómo comprar el LEGO Game Boy en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Si creciste durante los años 80 y 90, entonces hay una muy buena posibilidad de que tuvieras un Nintendo Game Boy que jugaste cuando no estabas viendo televisión, escuchando «Color Me Badd» o Jugando tus juegos de arcade favoritos. Pero ahora, puedes hacer que tu propio juego sea portátil con ayuda de Lego.
Con un precio de $ 59.99, el LEGO Nintendo Game Boy El conjunto está disponible para preordenar en Walmart y Lego.com. Viene el miércoles 1 de octubre.
Ideal para adultos de 18 años, el LEGO Game Boy SET presenta 421 piezas de LEGO para construir una réplica exacta de Nintendo Game Boy, que se lanzó originalmente en 1989. Viene con un botón D-Pad, seleccionar y iniciar, y B y un botones de acción. Incluso hay un puesto de juego para los cartuchos de juego incluidos, «Super Mario Land» y «The Legend of Zelda: Link’s Awakening». Viene con algunas pantallas lenticulares para el juego falso.
Tenga en cuenta: el set no puede jugar videojuegos. No hay funciones de luz o juego. ¡Es solo por diversión!
Y desde el LEGO Game Boy es de Walmart también, te lo enviarás gratis si eres un Walmart+ miembro. De lo contrario, su carrito debe ser más de $ 35 para obtener envío gratis.
