La escuela finalmente vuelve a la sesión: la segunda temporada de «»Los chicos» escindir «Gen V«Debuta el 17 de septiembre en el video principal de Amazon con un lote de tres episodios para comenzar.

Dado que han pasado casi dos años entre la entrega de primer año del programa y este segundo año, los fanáticos pueden necesitar algunos materiales de lectura complementarios para refrescar sus recuerdos sobre personajes importantes y los puntos de la trama antes de dirigirse a la temporada 2. Pero prepararse para el regreso de «Gen V» requiere algo más que recapitular ficción, desde el Muerte del mundo real de la oportunidad de la estrella Perdomo Antes de que la temporada 2 comenzara a filmar ha tenido un gran impacto en la producción y, por lo tanto, la trama del programa, avanzando.

El final de la primera temporada de «Gen V» Titulado «Guardianes de Godolkin», termina con los estudiantes de la Universidad de Godolkin, Marie (Jaz Sinclair), Andre (Perdomo), Jordan (Derek Luh/London Thor) y Emma (Lizze Broadway) atrapados dentro de algún tipo de habitación de hospital sin puertas y sin pista de cómo llegaron allí, después de una gran batalla en los terrenos de Dios.

La lucha en Godolkin tuvo lugar cuando Cate (Maddie Phillips) persuadió a Sam (Asa Germann) para que se uniera a ella para convertir a los humanos no superposcos y buscar exterminarlos como una retribución por las formas en que Cate, Sam y otros SUPE han sido tratados por el miedo a las no supresas de sus poderes. Cate hace todo esto después de matar por primera vez a su mentor, el Dean Shetty de Dios (Shelley Conn), cuando Cate descubre que Shetty está tratando de propagar un virus para matar a Supes.

(Se reveló que el rencor de Dean Shetty contra Supes proviene del hecho de que su esposo y su hija fueron asesinados cuando la estrella de Vought Supes Homelander y la Reina Maeve los abandonaron, y todos los otros pasajeros en el vuelo 37 transoceánico, para morir cuando fallaron en una misión de rescate del avión secuestrado en «The Boys» en la temporada 1.)

Cate es la novia de Golden Boy/Luke Riordan (Patrick Schwarzenegger) y Sam es su hermano, que había pasado años escondido de su familia y sociedad debido a la naturaleza destructiva de sus poderes. Golden Boy se suicidó a principios de la temporada, al descubrir que había tratos nefastos en Godolkin vinculados a él.

Antes de la muerte de Golden Boy, Andre y Jordan eran buenos amigos de Golden Boy y Cate, y los cuatro estaban entre los más populares y amados de los estudiantes de Dios U. Cuando Marie y Emma entraron como estudiantes de primer año al comienzo de la temporada, rápidamente se cayeron con Jordan, Cate y Andre a raíz de Golden Boy, sin saber que Cate estaba usando sus Powers en diferentes puntos para hacer que cada cada uno de ellos olvidara las cosas, y las cosas no sabían las cosas, y las cosas no sabían las cosas, y las cosas no sabían, y las cosas no sabían y que no sabían las cosas y que no sabían las cosas, y las cosas no sabían y que no sabían, y que no sabían las cosas, incluyendo y, y sus cuales, y sus conocidos, incluyendo y, y sus conocidos. Afecto mientras su mejor amigo Golden Boy todavía estaba vivo.

Mientras la pandilla intenta descubrir el misterio de por qué Golden Boy se suicidó y lo que está pasando en God U, Marie y Jordan, desarrollan sentimientos románticos el uno por el otro. Emma y Sam también se enamoran el uno del otro, después de que ella lo rescata de su vida en cautiverio bajo Dios U, pero él se vuelve contra ella cuando su ira sobre su propio tratamiento y la muerte de su hermano lo empuja a unirse a Cate en su misión contra las no superpuestas.

La temporada 1 de «Gen V» concluyó en noviembre de 2023, con Marie sobreviviendo a una pelea con Homelander durante esta batalla más grande sobre el virus, solo para estar encerrados con Andre, Emma y Jordan sin idea de dónde estaban detenidos o por qué.

Esa fue la trama que los escritores de «Gen V» estaban trabajando antes de Perdomo’s muerte repentina en un accidente de motocicleta en marzo de 2024. En el momento de su muerte, Amazon confirmó su papel no sería refundir y la historia planificada para la temporada 2 se ajustaría y la producción se retrasaría en consecuencia.

Si bien gran parte de lo que se ha cambiado no se conocerá hasta que se haya emitido la temporada 2 de «Gen V», las burlas de Amazon para el nuevo lote de episodios ofrecen algunas pistas sobre la dirección que está tomando, incluida la adición de Hamish Linklater como el nuevo decano de Dios.

Según la descripción de Amazon para la temporada 2 de «Gen V»: «A medida que el resto de América se ajusta al puño de hierro de Homelander, de vuelta en la Universidad de Godolkin, el nuevo decano misterioso predica un plan de estudios que promete hacer que los estudiantes sean más poderosos que nunca. Breve entre humanos y supes, tanto dentro como fuera del campus.