Aquí hay un desglose de Sling TV, explicó

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Al entrar en la temporada de otoño, hay nuevas películas y programas de televisión para ver extendidos en varias redes. Hay deportes en vivo para disfrutar con el comienzo del Fútbol universitario de la NCAA y Temporadas de la NFL. Puede ser abrumador encontrar lo mejor transmisión Servicio con toda la programación, noticias y deportes que desee, así que estamos aquí para desglosar TV Sling.

TV Sling es una de las mejores y más asequibles formas de ver en línea. ¿Y lo mejor de todo? El servicio de transmisión tiene muchas formas de ver en línea que se adaptan a su estilo de vida. Desplácese hacia abajo para obtener un desglose de lo que Sling tiene para ofrecer.

Naranja y azul

Naranja de honda es el plan de nivel de entrada y un buen punto de partida para aquellos que no están familiarizados con TV Sling. Viene con más de 30 redes, como ESPN, ESPN2, ESPN3, Disney Channel, Freeform, Motortrend y otros.

Si eso no es suficiente para ti, entonces puedes ir con el Azul honda Plan, que viene con más de 40 redes. Incluye Fox, NBC y ABC (todos en mercados seleccionados), así como Bravo, Cartoon Network, Discovery Channel, E!, Fox Sports, FX, Fox News, MSNBC, National Geographic, Syfy, TLC, USA Network y más.

Además, Naranja de honda y Azul honda Comparta una serie de redes también, por lo que obtendrá lo siguiente con cualquiera de los planes: A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y muchos otros.

De hecho, si lo quieres todo, puedes combinar planes con Naranja de honda + azul y obtener todas las redes.

Sling Passes

¿No quieres comprometerse con un mes? Sling ahora ofrece pasesPor lo tanto, los nuevos suscriptores pueden obtener acceso por un tiempo limitado de uso. Esto es ideal para eventos deportivos o programas de premios, mientras que es una manera rápida y fácil de ver la televisión en vivo.

Seling seleccionar

Además, TV Sling Ofrece un plan «flaco» donde paga solo por las redes que desea. Seling seleccionar Viene con hasta 14 redes, como Fox News, National Geographic, Grit, NFL Network, FX, Fox Sports, METV, Game Show Network, Heroes & Icons, Lifetime Movie Network y Vice.

Y en ciertos mercados de televisión, incluso puede obtener Fox, ABC y NBC para obtener más programación, originales, deportes en vivo, noticias y más. Sling Select comienza en $ 19.99 por mes.

Pagado

Con las próximas temporadas de fútbol americano universitario de la NCAA y la NFL PEMITAR PARA CINCO MESES con precios que comienzan en $ 199 durante las temporadas regulares. Simplemente elija uno de los tres planes base de Sling TV (Naranja de honda, Azul honda o Naranja de honda + azul). También puedes agregar el Sling Sports Extra Comenzando en $ 11/mes adicionales, que presenta la NFL Redzone, ESPNews, MLB Network, Tennis Channel, NBA TV, NHL Network, FS2, Golf Channel y más, para obtener aún más acciones deportivas.

Todo TV Sling Los planes tienen televisión en vivo a través de Internet con hasta tres transmisiones por cuenta al mismo tiempo, programas de películas y televisión a pedido, 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web, al mismo tiempo.

Suena bien? Matricularse en TV Slingabajo:

Tenga en cuenta: la disponibilidad de precios y canales depende de su mercado de TV local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.