Aquí hay un automóvil biturbo asequible que cuesta menos que un Toyota Camry nuevo

Jacarta –Toyota Camry Es difícil competir con lo último en términos de practicidad y eficiencia. Este sedán ofrece una cabina espaciosa, actuar suficiente para las necesidades diarias y un consumo económico de combustible gracias al híbrido de serie.

Precio El nuevo Camry es relativamente asequible, desde unos 30.000 dólares o unos 502 millones de IDR para la variante básica y hasta 40.000 dólares o el equivalente a 667 millones de IDR para la versión completamente equipada.



Ilustración de la última edición del sedán Kia Stinger

Sin embargo, si quieres móvil con más potencia bajo el capó, el mercado del automóvil ex Ofrece una serie de opciones biturbo que cuestan lo mismo o incluso menos que el nuevo Camry. Aquí hay cinco interesantes autos biturbo que se pueden comprar con un presupuesto similar:

1. Kia Stinger GT

Aunque Kia detendrá la producción del Stinger en 2023, el Stinger GT sigue siendo uno de los favoritos. Este sedán de cuatro puertas ofrece un motor V6 biturbo de 3.3 litros con 368 hp y 376 lb-pie de torque en el modelo 2022. El Stinger tiene un diseño deportivo europeo, tracción trasera (RWD) con opción AWD y una cabina espaciosa.

En el mercado de segunda mano, las unidades más nuevas con poco kilometraje se pueden encontrar por alrededor de 30.000 dólares o el equivalente a 502 millones de IDR, mientras que los modelos más antiguos con mayor kilometraje están en el rango de 20.000 dólares o alrededor de 334 millones de IDR.

2. Ford Explorer ST

Para aquellos que desean un SUV biturbo, el Ford Explorer ST ofrece una combinación de espacio y rendimiento. Con un motor EcoBoost V6 biturbo de 3.0 litros con 400 hp y 415 lb-pie de torque, la mayoría de los modelos también vienen con AWD.

Aunque el precio de un Explorer ST nuevo es más alto que el de un Camry, en el mercado usado una unidad de principios de la década de 2020 se puede encontrar entre 25.000 y 30.000 dólares o el equivalente a entre 418 y 502 millones de IDR. Este coche es adecuado para familias que transportan mercancías, pero aún así proporciona una sensación deportiva.

3. Infiniti Q50 Rojo Deportivo 400

Este sedán japonés es una opción de rendimiento que pasa desapercibida. El Red Sport 400 utiliza un V6 biturbo de 3.0 litros con 400 hp y 350 lb-pie de torque, el mismo motor que el Nissan Z.

Las versiones usadas de principios de la década de 2020 están disponibles por 30.000 dólares o alrededor de 502 millones de IDR, mientras que los modelos de finales de la década de 2010 se pueden conseguir por 20.000 dólares o alrededor de 334 millones de IDR. Esta elección es ideal para quienes desean un sedán deportivo japonés con altas prestaciones pero práctico para el uso diario.