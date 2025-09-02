Aquí hay 4 jugadores del equipo nacional indonesio en 5 ligas superiores europeas esta temporada

Yakarta, Viva – El trabajo del jugador Equipo nacional indonesio En el escenario europeo robando cada vez más la atención. Esta temporada, hay cuatro pilares de Garuda que compiten en cinco mejores ligas europeas: Serie A, Bundesliga, a la Ligue 1.

Su presencia es evidencia del desarrollo del fútbol indonesio que comenzó a obtener reconocimiento al más alto nivel del mundo.

La siguiente es una lista completa:

1. Emil Daring (Cremonese – Serie A)

El portero principal del equipo nacional indonesio acaba de sufrir una nueva aventura con Cremonese en la Serie A. Emil Audero es conocido como un reflejo rápido y una larga experiencia en la casta más alta de Italia. Se espera que su movimiento fortalezca su posición como pilar bajo las reglas de Garuda.

2. Jay idzes (Sassuolo – Serie A)



Jay Idzes se une oficialmente a Sassuolo

Después del éxito con Venezia, Jay Idzes ahora fortalece a Sassuolo en la Serie A. Este alto centro de atrás tiene la capacidad de leer buenos juegos y duelos de aire fuertes. Su presencia en una de las ligas más competitivas del mundo es una gran capital para la línea de defensa del equipo nacional indonesio.

3. Kevin Diks (Borussia Mochengladbach – Bundesliga)



Jugador de Borussia Moenchengladbach, Kevin Diks

El nombre Kevin Diks se suma a la larga lista de jugadores indonesios en Europa. El jugador que puede operar como derecha e izquierda ahora está jugando para Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga. La adaptación de la competencia DIKS en alemana será un desafío, pero también la oportunidad de desarrollarse al más alto nivel.

4. Calvin Verdonk (Lille – Ligue 1)



NEC NiJmegen Player, Calvin Verdonk

La última transferencia provino de Calvin Verdonk, quien oficialmente ancló a Lille, un gran club Ligue 1 Francia. Verdonk es conocido como un moderno izquierdo con una capacidad sobreviviente sólida y agresiva para ayudar a los ataques. Este movimiento es un gran paso en su carrera, así como el orgullo por el fútbol indonesio.

Con la presencia de Emil Audero, Jay Idzes, Kevin Diks y Calvin Verdonk, ahora hay cuatro jugadores del equipo nacional indonesio que se desempeñaron en cinco mejores ligas europeas. Este logro es una señal positiva para el desarrollo del fútbol nacional, así como la inspiración para que la joven generación de Indonesia penetre en el escenario mundial.