¡Aquí estamos nosotros, 5 pasos hacia adelante 10 pasos hacia atrás!

Yakarta, Viva – esperanzas públicas para Equipo nacional indonesio U-23 ya se desvaneció. El escuadrón de Garuda Muda seguramente no puede penetrar en las finales. Copa asiática U-23 2026 Después de derrotar a Corea del Sur en el partido decisivo en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 Noche.

El partido fue apretado desde los primeros minutos, pero Corea del Sur logró ganar rápidamente a través del gol de Hwang Doyun en el minuto 7. Hasta que sonó el largo silbato, el puntaje 0-1 no cambió. La derrota también cerró la oportunidad de Indonesia de ir más allá en el prestigioso evento asiático.

Solo detente en 4 puntos

Con este resultado, el equipo de atención Gerald Vanenburg Cierre el viaje en la calificación del Grupo J U-23 Asian Cup con una colección de cuatro puntos. Había sido incluido en la lista de los mejores subcampeones, pero el registro no fue suficiente para entregar Indonesia para calificar para las finales.

Este fracaso se siente amargado para el público de fútbol de la patria. La razón por la que Garuda Muda había mostrado previamente una gran esperanza con una victoria importante en el partido inicial. Pero el resultado final en realidad hizo que sus pasos se detuvieran en la fase grupal.



Equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur U-23 Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Fuerte del público del público

El fracaso del equipo nacional indonesio se destacó repentinamente. Uno de ellos se ve en la cuenta de Instagram @SeasiaGoal, Lo que llama a esta condición como un paso atrás después del extraordinario logro en la era del entrenamiento Shin Tae-yong.

«Al hacer que la historia califique para la Copa Asiática U-23 U-23 de la AFC 2024 por primera vez, luego penetró en las semifinales al vencer a equipos fuertes como Australia, Jordania, a Corea del Sur … y ahora falló miserablemente. ¡Qué es esto!» Escribe la cuenta.

La publicación se inundó inmediatamente con comentarios, incluso de ex jugadores del equipo nacional de Indonesia, Greg Nwokolo. Parecía decepcionado con el logro de los hijos adoptivos de Gerald Vanenburg.

«Este somos nosotros, Indonesia: cinco pasos hacia adelante y diez pasos hacia atrás,«Greg escribió, citado por Viva el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Los comentarios de Greg recibieron una gran atención porque se consideró reflejar la decepción de los partidarios de Garuda sobre la inconsistencia de los logros del equipo nacional indonesio.

«Volviendo al punto de partida y al camino hacia atrás. Triste y vergonzoso lo que ha hecho nuestro mejor equipo de entrenadores,«Comentó uno de los ciudadanos.

De altas expectativas a decepción

Desde que fue abandonado por Shin Tae-yong, el público todavía espera que el equipo nacional U-23 pueda mantener el rendimiento. Además, el progreso de Garuda Muda bajo el cuidado de Sty tenía jactancia con el logro de las semifinales en la Copa Asiática U-23 2024.

Pero en la era de Vanenburg, los resultados mostrados están lejos de las expectativas. Aunque hay un momento positivo, la inconsistencia del juego dificulta que Indonesia compita a nivel asiático. Se enfatiza la derrota de Corea del Sur de que el camino aún es largo para lograr la estabilidad.

«En aras del interés de un grupo, así es como está Papa Greg, dispuesto a hacer esperanzas ante sus ojos. No sé cuándo se repetirá», escribió el ciudadano.