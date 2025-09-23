Aquí está la respuesta de Nikita Willy cuando se llama «Madre Soft hablada»

VIVA – Como figura pública y una madre, Nikita Willy A menudo recibe más atención de la sociedad. No solo su carrera en el mundo del entretenimiento, sino también sobre cómo educa y manejó a sus hijos.

Curiosamente, Nikita obtuvo el apodo de los internautas como «Madre suave«Este apodo surge porque parece paciente y tranquilo cuando se enfrenta a la dinámica en el hogar o al interactuar con sus hijos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

En respuesta a esto, Nikita también admitió que estaba bastante sorprendido. Incluso mencionó que acaba de escuchar el término últimamente. También se dice que su papel como protagonista cuando juega telenovelas es uno de los factores.

«Para ser honesto, tampoco lo sé, pero cuando se ve desde el principio, mis papeles en las telenovelas siempre fueron protagonistas», dijo Nikita Willy, quien se reunió en el área de Senayan, Yakarta, el martes 23 de septiembre de 2025.

En el mundo del jabón, Nikita Willy es conocida por su papel, que a menudo es el personaje principal lleno de bondad. Aparentemente, esto hace que muchas personas sean acostumbradas a verse a sí mismas como una figura suave y paciente.

«Debido a que el productor también, según ellos, no soy muy adecuado para ser un antagonista como ese, parece demasiado gentil que no puedo estar enojado así, tal vez sea un papel hasta ahora», explicó.

Aunque se dio cuenta de que una madre a veces necesita ser firme, Nikita admitió que no podía emitir un tono alto. Esto parece ser parte del personaje que se ha formado durante mucho tiempo.

«Tan rico, por ejemplo, en realidad quiero ser más asertivo al gritar con los niños, parece que no puede ser de allí, no puede ser alto, de hecho de allí así», dijo.

Nikita consideró que su estilo de comunicación tranquila no era algo formado. De hecho, esa actitud vino naturalmente porque se había convertido en su personaje durante mucho tiempo.

«Acabo de escuchar el término suave hablado hoy en día», agregó.