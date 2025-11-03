Aquí está la estrategia para mantener la confianza del consumidor

Jacarta – Junto con la pasión por el consumo de petróleo. palmera crudo (aceite de palma crudo/CPO) nacional en 2025, PT Bumi Makmur Anugerahagung (BMA) se ocupa de la calidad y puntualidad del producto.

empresa comercial (comercio) Este CPO, fundado en 2023, afirma mantener la confianza consumidor ser clave en el comercio producto.

«Tenemos un fuerte compromiso de entregar los productos a tiempo. Además, mantener la calidad del CPO de acuerdo con el acuerdo con los consumidores. Básicamente, la puntualidad y la calidad se mantienen para que los consumidores tengan confianza», dijo Cheny Canliarta, director de PT Bumi Makmur Anugerahagung, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Destacó que los consumidores confiarán en que los productos se entreguen a tiempo, a menos que existan ciertos factores como el clima y las condiciones naturales. «Sin embargo, tenemos que explicárselo a los consumidores para que comprendan esta condición», dijo.

Cheny cree que el mercado nacional de CPO todavía tiene potencial, incluso en 2025. «Por eso, nos estamos centrando en el mercado interno. También somos optimistas de que las ventas pueden duplicarse en comparación con 2024», explicó.

El optimismo de la BMA coincide con los datos de la Asociación de Empresarios Aceite de palma (Gapki). Durante enero-agosto de 2025, el consumo interno total de CPO fue de 16.406 toneladas, un aumento de alrededor del 5 por ciento en comparación con el mismo período de 2024, que fue de 15.571 toneladas.

En los ocho meses de 2025, el consumo interno de CPO estará dominado por el sector del biodiesel, es decir, 8.343 toneladas o alrededor del 50,85 por ciento del consumo interno total.

Luego, el sector alimentario fue de 6.579 toneladas o alrededor del 40,10 por ciento y el sector oleoquímico fue de 1.484 toneladas, equivalente a alrededor del 9,05 por ciento.

Aún citando datos de Gapki, sobre una base anual (año tras año/interanual) hasta agosto de 2025, la producción total de CPO más aceite de palmiste (PKO) alcanzó 39.037 mil toneladas, un aumento del 13,08 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, que fue de 34.522 mil toneladas.

En general, las exportaciones de productos de aceite de palma de Indonesia aumentaron en el período enero-agosto de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.

Hasta agosto de 2025, el valor de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia alcanzó los 24.785 millones de dólares, un aumento del 42,88 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado de 17.347 millones de dólares.

Específicamente para las exportaciones de CPO, los datos de Gapki muestran un aumento de alrededor del 3 por ciento, es decir, de 2.141 toneladas a finales de agosto de 2024 a 2.210 toneladas durante enero-agosto de 2025.