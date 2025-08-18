Aquí está cómo ordenar y comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de una larga pelea legal en las canchas, Manzana está restaurando el seguimiento de oxígeno de sangre para Apple Watch modelos con una actualización de software. Como resultado, los modelos Apple iPhone y Apple Watch compatibles con el iOS 18.6.1 y las actualizaciones de software WatchOS 11.6.1 pueden obtener la nueva función de seguimiento de oxígeno de sangre, según Bloomberg.

«Después de esta actualización, Apple dijo en un comunicado.» Los datos del sensor de la aplicación de oxígeno de sangre en Apple Watch se medirán y calculan en el iPhone emparejado, y los resultados se pueden ver en la sección respiratoria de la aplicación de salud «.

Ahora es el mejor momento para obtener el Apple Watch 10 con todas sus características en pleno efecto. A partir de $ 289 (a la venta), el Apple Watch 10 ya está disponible para comprar en Walmart, Manzana y Amazonas. El modelo más nuevo es el más delgado hasta ahora, con actualizaciones sobre notificaciones y controles digitales y un mayor tamaño de pantalla para caras de relojes más grandes.

Cuenta con el seguimiento de la salud y la actividad (incluido el seguimiento de oxígeno en sangre), un mostrador de calorías, el podómetro, la detección de otoño, las alertas SOS, el lector de oxígeno en sangre y otras características. El nuevo reloj inteligente de Apple incluso tiene notificaciones de apnea del sueño para valiosas ideas y alertas de salud.

El Serie de Apple Watch 10 Viene en aluminio plateado, aluminio de oro rosa y aluminio negro en azanamiento, o en titanio natural, titanio de oro y titanio en pizarra, tanto en modelos de 42 mm como de 46 mm.

Manzana

Manzana Apple Watch Ultra 2 (titanio negro)

Mientras tanto, el técnico La compañía también anunció un nuevo modelo en el Apple Watch Ultra 2 línea. A partir de $ 799, el nuevo reloj inteligente de rendimiento premium ahora viene en un Caja de titanio negro de 49 mm Con nuevas bandas de carbono neutral que vienen en varios estilos y colores, incluyendo alpine Loop, Trail Loop, Ocean Band y Milanese Loop en negro, bronceado, verde oscuro, azul marino, azul de hielo y otros.

El Serie de Apple Watch 10 comienza en $ 298 a la venta para el modelo solo GPS, mientras que GPS + modelo celular Comience en $ 383 en Walmart, Manzana y Amazonas. Mientras tanto, el nuevo titanium negro Apple Watch Ultra 2 comienza en $ 799 en Manzana.