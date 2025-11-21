¡Aquellos que dicen que no somos dignos son estafadores!

Jacarta – Comentarista de fútbol indonesio, Hadi Gunawan o conocido familiarmente como Bung Ahayayudando a resaltar el éxito Curazao penetrar copa del mundo 2026.

En su carga en X, relató que Selección Nacional de Indonesia Han vencido a Curazao dos veces en 2022.

«Curazao se clasificó para el Mundial de 2026, pero en 2022 la selección indonesia dirigida por Shin Tae-yong (STY) puede vencer a Curazao dos veces», escribió Bung Ahay, citado por VIVA el viernes 21 de noviembre de 2025.



Duelo entre la Selección Indonesia vs Curazao

«Esto significa que la selección nacional en ese momento iba en la dirección correcta, porque estaba demostrado que podía vencer a Curazao, que tenía una clasificación mejor que el equipo Garuda», continuó, citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

Esta declaración se refiere a las dos victorias de la selección de Indonesia sobre Curazao en partidos amistosos los días 24 y 27 de septiembre de 2022.

En ese momento, el equipo Garuda de STY pudo ganar 3-2 y 2-1.

Además, criticó a varios partidos que decían que la selección indonesia no era digna del Mundial. Según él, la persona que dijo eso era un fraude.

«Si alguien dice que no merecemos clasificarnos para el Mundial, son unos estafadores», afirmó.

Anteriormente, el analista de fútbol y fundador de Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, enfatizó la necesidad de madurez para responder al fracaso de la selección de Indonesia para llegar al Mundial de 2026.

«Si lo pienso objetivamente, el nivel de Indonesia no es digno de clasificarse para el Mundial. ¿Por qué la clasificación para la cuarta ronda se considera un logro? Porque nuestro nivel aún no está ahí», dijo Akmal en una entrevista el 14 de octubre de 2025.

Según Akmal, la clasificación de la FIFA de Indonesia, que todavía ronda el puesto 120 en el mundo, es una referencia realista de que el camino hacia la Copa del Mundo aún es largo.

«El objetivo del Mundial todavía está permitido, pero debe ir acompañado de una comprensión objetiva», subrayó.