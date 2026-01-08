Apuntado por Donald Trump, enojando a Dinamarca, ¿quién es el verdadero dueño de Groenlandia?

Tierra VerdeVIVA – A principios de esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Nuevamente hizo una declaración que generó polémica. En su declaración a los medios de comunicación el lunes de esta semana, dijo que quería apoderarse de Groenlandia.

Lea también: Donald Trump vuelve a hacerlo, esta vez burlándose del presidente francés Emmanuel Macron.



Incluso el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también ha sido enviado por Donald Trump a Dinamarca la próxima semana para hablar de Groenlandia. El propio Trump dijo que Estados Unidos necesitaba a Groenlandia por intereses de seguridad nacional en medio de las crecientes actividades rusas y chinas en la región del Ártico.

«Necesitamos Groenlandia para la protección nacional», dijo Trump según informó Anadolu.

Lea también: Las bolsas de valores asiáticas abren de manera diversa debido a la fuerte declaración de Donald Trump que ejerce presión sobre los mercados globales



A raíz de esta cuestión geopolítica, muchas personas se hacen preguntas sobre la región de Groenlandia, incluida la propiedad de la región. Teniendo en cuenta la dura respuesta de Dinamarca a los deseos de Trump.

Entonces, ¿a quién pertenece Groenlandia? Examinemos Groenlandia uno por uno como se informa en la página. Historia extraJueves 8 de enero de 2026.

Lea también: Casa Blanca: Trump planea adquirir Groenlandia para evitar la agresión china y rusa en la región ártica



Cubierta por gruesas capas de hielo y dura tundra, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Ubicada en las frías aguas del Océano Atlántico Norte y extendiéndose a lo largo del Círculo Polar Ártico, esta región escasamente poblada ha sido considerada durante años al margen de la geopolítica y la historia.

¿A quién pertenece Groenlandia?

Groenlandia está bajo soberanía danesa, pero tiene el estatus de región autónoma y autónoma. La isla pasó a formar parte oficialmente del Reino de Dinamarca en 1953. Desde entonces, Groenlandia se ha vuelto cada vez más independiente al aprobar varias leyes que ampliaron sus responsabilidades en la gestión de los asuntos gubernamentales internos.

La larga historia de “propiedad” de Groenlandia.

Durante miles de años prehistóricos, grupos paleoesquimales llegaron a Groenlandia para aprovechar sus vastos terrenos de caza. Sin embargo, sobrevivir allí no es tarea fácil. Deben tener un conocimiento profundo de los movimientos del hielo y comprender los ritmos estacionales de la región ártica.

Groenlandia permaneció en esta condición como refugio y residencia para una pequeña población durante al menos 4.500 años, hasta la llegada de Erik el Rojo alrededor del 982-985 d.C.

Llegada de Erik El Rojo

La primera forma más formal de “propiedad” de Groenlandia se remonta a la llegada de Erik a finales del siglo X. Expulsado de Islandia por asesinato, Erik navegó hacia el oeste y descubrió Groenlandia. Le puso un nombre que sonaba atractivo, con el objetivo de atraer inmigrantes que quisieran establecerse allí.