Aproveche los PLT, la aldea de Energi Berdikari en Karawang aumenta la economía de los agricultores

VIVA – En 2021, Karawang ocupó la posición como una de las regencias con el nivel de pobreza extremo más alto en Java Occidental. A través de una variedad de mejoras, incluso a través del sector Argoindustrial, Karawang puede reducir el número de personas pobres. Uno de los productos de Argoindustrial en desarrollo es el hongo.

«Aumentar la demanda de productos de hongos es una oportunidad para que los agricultores cultiven hongos. Pero los altos costos operativos para que no hayan podido cubrir los costos incurridos, se conviertan en un problema de los agricultores de hongos», dijo Ikin, presidente del Grupo Tani Makmur Farmers, Tanjung Jata Hamlet, Muara Village, Cilamaya Wetan, Karawang.

Al ver el desafío, Ikin y su grupo agrícola colaboraron con Pertamina a través del programa Energi Berdikari Village (Deb) Pertamina. Este programa tiene como objetivo mejorar la economía y el medio ambiente de la aldea mediante el uso de energía renovable.

«En septiembre de 2024, comenzamos a ser presentado a Pertamina nueva energía renovable con plantas de energía solar (PLTS). Lo usamos para bombas de agua en el cultivo de hongos, eclosionando huevos de gallina e iluminación. Pertamina también ofrece servicios de mantenimiento y asistencia y entrenamiento «, dijo Ikin.

En julio de 2025, Pertamina aumentó la capacidad de PLT, que originalmente era de 2.2 kWp y una batería de 5 kWh a 6.6 kWp con una capacidad de batería de hasta 15 kWh. Este desarrollo de capacidades ha logrado reducir los costos operativos del cultivo de hongos y otras empresas a través de ahorros en los costos de electricidad en 13.9 millones de rupias por año. Los beneficios son disfrutados por 1.200 residentes de Muara Village. El uso de energía renovable también tiene un compartimento para una disminución en las emisiones de 8.58 tonco2ek por año.

«Estamos muy agradecidos de obtener el apoyo de Pertamina en forma de un programa DEB que utiliza PLT como una fuente de energía que puede ahorrar costos de electricidad. Donde anteriormente los agricultores de hongos usaban electricidad pagada. Incluso el exceso de energía podría usarse para otras empresas», dijo Ikin.

Para empoderar a la economía de la comunidad, el grupo de agricultores Tirta Makmur en la aldea de Muara Karawang implementa la agricultura integrada utilizando PLT para cultivo de hongos, guayaba, mango, coliflor y pimienta de cayena. También producción nativa de pollo y compost orgánico y tratamiento de residuos.

Vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso dijo que Pertamina se compromete a poder proporcionar energía limpia Para personas alrededor del área operativa. A través del programa Energi Divine Village, fomenta el crecimiento económico sostenible en la comunidad local y reduce los impactos ambientales y superan la desigualdad del acceso a la energía con el uso de energía renovable.

«En la actualidad, Pertamina tiene 176 programas de Energy Village en toda Indonesia. El 70 por ciento está fuera de Java para apoyar la distribución del desarrollo en áreas remotas e independencia de la energía en áreas remotas del país», dijo Fadjar.

«De los 176 Deb Pertamina, el impacto se puede sentir directamente en 186,316 beneficiarios, incluidos 42 residentes con discapacidades, pueden producir energía eléctrica a partir de la energía renovable de 757,759 vatios Peak (WP). Además de una reducción de las emisiones de carbono de 729,808 Tonco2eq por año.

Con el Energy Village, Pertamina espera que la comunidad pueda sentir los beneficios concretos de la energía sostenible al tiempo que obtiene nuevas oportunidades para mejorar el bienestar, así como la prueba de que Pertamina es consistente en apoyar la agenda nacional de transición energética hacia la emisión neta cero 2060, al tiempo que fortalece la contribución de la compañía en el desarrollo económico y social de la comunidad de la aldea.

El Village de Berdikari de Energy es un Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de Pertamina (TJSL) que apoya al presidente de ASTA CITA de la República de Indonesia número 6, es decir, construyendo aldeas y desde abajo para la igualdad económica y la erradicación de la pobreza, así como los principios de los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y el logro del desarrollo sostenible (TPB).

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.