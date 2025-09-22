Aproveche Kur Bri, este comerciante de piña desarrolló con éxito productos procesados ​​con éxito que el mercado está en demanda

VIVA – A partir del negocio familiar, Nadi Sugiharto ha estado ejecutando un negocio de frutas de ‘piña nadi’ desde 1993 en el mercado tradicional SMEP, Bandar Lampung. La consistencia que custodió durante más de tres décadas hizo que su negocio continuara existiendo y que los clientes confiaran hasta la fecha.

Leer también: Apoya el programa de 3 millones de CITA de casa y ASTA, Bri distribuyó una hipoteca subsidiada de RP. 14.65 billones hasta agosto de 2025



Nadi dijo que, desde un simple puesto, se centró en vender piña local que se sabía que era dulce y fresca. Aunque varios desafíos van y van, nunca se rindió. De hecho, con el tiempo, también innova para procesar la piña en una variedad de procesados, como Petisan y Jam, que tiene una vida útil más larga para extender la vida útil del producto.

«Al principio vendí frutas frescas y comencé a probar productos procesados ​​de Pineapple. Luego, pensé que mi negocio podría desarrollarse aún más. Además de ofrecer a compradores individuales, también traté de suministrar a restaurantes, hoteles y panaderías», explicó Nadi.

Leer también: Al subir a la casa de bumn de Bri, las MIPYM de Bandung son cada vez más conocidas y logradas en penetrar en el mercado internacional



El importante punto del éxito del viaje comercial de Nadi se produjo en 2020, cuando recibió financiamiento a través del Programa de Crédito Comercial Popular (KUR) Bri. El soporte de capital es clave para aumentar la capacidad de producción al tiempo que se expande el mercado.

Leer también: Programa de empoderamiento de BRI entre el éxito UMKM Sewm éxito produciendo miles de millones de rupias para llegar al mercado europeo



«En 2020, traté de pedir prestado Kur de Rp50 millones, luego el segundo subió a Rp65 millones. El proceso fue fácil, y debido a este financiamiento, mis esfuerzos estaban creciendo. La producción aumentó, la rotación de la ruptura, los clientes aumentaron y nuestros productos fueron cada vez más reconocidos.

Además, ahora Nadi continúa utilizando los servicios digitales BRI para apoyar el funcionamiento sin problemas de su negocio. A través de la aplicación BRIMO, administra las finanzas más regularmente, desde verificar los saldos, hacer transferencias, pagar diversas necesidades comerciales. También se basa en QRI para que el proceso de pago del cliente se vuelva práctico, rápido y seguro.

Además, el crecimiento del negocio de Nadi también tiene un impacto positivo en la comunidad circundante. Reveló que desde el principio su negocio solo fue administrado por él mismo, ahora Nadi pudo abrir empleo al involucrar a varios empleados permanentes. De hecho, en el período del Ramadán cuando la demanda saltó, el número de trabajadores podría aumentar a 15 personas.

«Alhamdulillah, este negocio no solo es beneficioso para mi familia, sino que también puede proporcionar oportunidades de trabajo para los residentes locales. Cada vez que aumenta la demanda, puedo invitar a más personas a ayudar», dijo Nadi.

Para obtener información, hasta finales de agosto de 2025, Bri logró canalizar Kur de Rp114.28 billones a 2.5 millones de deudores umkm. La distribución de Kur BRI es equivalente a 65.31% de la asignación total de Bri Kur en 2025, que asciende a RP175 billones.

En una ocasión separada, el director de Bri Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que la expansión del acceso al financiamiento continúa en línea con el desarrollo de capacidades de las MIPYME. Este enfoque se considera importante para garantizar que el financiamiento que se canaliza puede producir un impacto económico real y sostenible.

«Kur es un instrumento estratégico para expandir el financiamiento productivo que tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la economía de la comunidad. La distribución de objetivos fomentará la productividad, apoya la sostenibilidad empresarial y abrirá oportunidades de trabajo más amplias. BRI también continúa siendo consistente en alentar a las MIPYME a convertirse en el motor principal del crecimiento económico nacional», concluyó Akhmad.