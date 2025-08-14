Aprindo enfatiza la compra de arroz SPHP en tiendas minoristas se limita a un máximo de 2 paquetes


Viernes 15 de agosto de 2025 – 00:10 Wib

Yakarta, Viva – Asociación de Emprendedores Minorista Indonesia (Aprindo) reveló que arroz Programa de suministro de alimentos y estabilización de precios de alimentos (Php) ha comenzado a distribuirse a comercio Minorista moderno.

Leer también:

Movimiento de comida barata de la policía de Bogor, los residentes luchan por las verduras gratis a arroz barato

El presidente de la Asociación de Emprendedores minoristas de Indonesia (Aprindo) Solihin enfatizó que su compra se limitó a un máximo de dos paquetes de 5 kg o un total de 10 kg por persona.

«Limité solo dos piezas, para arroz asignado por Bulog, SPHP», dijo Solihin se reunió en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025

Leer también:

Los trabajadores a los conductores de camiones en el puerto de Tanjung Priok pueden comprar arroz barato

Solihin dijo que Aprindo había recibido una tarea para ayudar a distribuir SPHP, especialmente para estabilizar el precio del arroz en el mercado. Esta tarea figura en una carta emitida por la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) a través del Diputado de disponibilidad y estabilización de alimentos a Aprindo.

En el número 589/TS.02.02/b/07/07/0725, los minoristas continúan realizando las transacciones de ventas de arroz como de costumbre y continúan vendiendo las acciones en el almacén y la pantalla de ventas. La distribución del arroz SPHP se llevó a cabo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2025. Perum Bulog distribuirá el arroz SPHP a las tiendas minoristas modernas en toda Indonesia.

Leer también:

4 toneladas de arroz barato agotado en un instante invadido por los residentes de East Yakarta, Policía: no se use mal usado

Presidente de la Asociación Indonesia de Emprendedores minoristas (Aprindo), Solihin

Presidente de la Asociación Indonesia de Emprendedores minoristas (Aprindo), Solihin

Sin embargo, enfatizó que el arroz acababa de ser enviado a almacenes de distribución minorista, por lo que no estaría disponible de inmediato en la tienda.

«Hemos comenzado a enviar, ha comenzado. Pero no se equivoque, si llamo la entrega, no significa que esté en la tienda. Debido a que la entrega se envía al almacén. Bueno, desde el nuevo almacén se envía a las tiendas. Entonces, lleva tiempo», explicó. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=kk8_nhyo5kg

Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian

Ministro del Interior Tito Apreciación de Bulog y Polri por el inicio del movimiento de comida barata

El Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian apreció el Bulog de la Compañía Pública (Perum) y la Policía Nacional por el inicio del movimiento de comida barata.

img_title

Viva.co.id

14 de agosto de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí