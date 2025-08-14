Aprindo enfatiza la compra de arroz SPHP en tiendas minoristas se limita a un máximo de 2 paquetes

Viernes 15 de agosto de 2025 – 00:10 Wib
Yakarta, Viva – Asociación de Emprendedores Minorista Indonesia (Aprindo) reveló que arroz Programa de suministro de alimentos y estabilización de precios de alimentos (Php) ha comenzado a distribuirse a comercio Minorista moderno.
Leer también:
Movimiento de comida barata de la policía de Bogor, los residentes luchan por las verduras gratis a arroz barato
El presidente de la Asociación de Emprendedores minoristas de Indonesia (Aprindo) Solihin enfatizó que su compra se limitó a un máximo de dos paquetes de 5 kg o un total de 10 kg por persona.
«Limité solo dos piezas, para arroz asignado por Bulog, SPHP», dijo Solihin se reunió en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025
Leer también:
Los trabajadores a los conductores de camiones en el puerto de Tanjung Priok pueden comprar arroz barato
Solihin dijo que Aprindo había recibido una tarea para ayudar a distribuir SPHP, especialmente para estabilizar el precio del arroz en el mercado. Esta tarea figura en una carta emitida por la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) a través del Diputado de disponibilidad y estabilización de alimentos a Aprindo.
En el número 589/TS.02.02/b/07/07/0725, los minoristas continúan realizando las transacciones de ventas de arroz como de costumbre y continúan vendiendo las acciones en el almacén y la pantalla de ventas. La distribución del arroz SPHP se llevó a cabo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2025. Perum Bulog distribuirá el arroz SPHP a las tiendas minoristas modernas en toda Indonesia.
Leer también:
4 toneladas de arroz barato agotado en un instante invadido por los residentes de East Yakarta, Policía: no se use mal usado
Sin embargo, enfatizó que el arroz acababa de ser enviado a almacenes de distribución minorista, por lo que no estaría disponible de inmediato en la tienda.
«Hemos comenzado a enviar, ha comenzado. Pero no se equivoque, si llamo la entrega, no significa que esté en la tienda. Debido a que la entrega se envía al almacén. Bueno, desde el nuevo almacén se envía a las tiendas. Entonces, lleva tiempo», explicó. (Hormiga)
https://www.youtube.com/watch?v=kk8_nhyo5kg
Ministro del Interior Tito Apreciación de Bulog y Polri por el inicio del movimiento de comida barata
El Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian apreció el Bulog de la Compañía Pública (Perum) y la Policía Nacional por el inicio del movimiento de comida barata.
Viva.co.id
14 de agosto de 2025