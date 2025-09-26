Aprindo critica la prohibición de la venta de cigarrillos en el borrador de DKI KTR regulación regional, 67 mil tiendas minoristas están amenazadas con pérdida

Yakarta, Viva – Asociación de Emprendedores minoristas indonesios (Aprindo) criticar el plan de regulación de las regiones regionales sin Cigarrillo (Raperda Ktr) Dki Yakarta.

La existencia de artículos relacionados con la prohibición de vender cigarrillos en la regulación está en riesgo de cargar 67 mil tiendas minoristas modernas. Mientras que hasta ahora los cigarrillos se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos de tiendas minoristas.

Esto fue transmitido por el representante de Aprindo, Asraf Razak en un evento de discusión pública titulado ‘Balancing Health and Economy: DKI Jakarta Ktr Raperda Actualy’.

«Hay 67,000 tiendas que han sido afectadas por las cuales han sido significativamente rentables de los cigarrillos. No permita que esta regla no tenga espacio para las ventas. El efecto dominó de la venta de ventas en el KTR Raperda es muy grande para los trabajadores, los comerciantes y otros que dependen de sus vidas de cigarrillos.

Asraf enfatizó que los minoristas se vieron directamente afectados por el borrador de la regulación. Mientras que en este momento las condiciones económicas son bastante severas para el mundo de los negocios.

Entonces, lo que los actores comerciales necesitan es protección y empoderamiento, no la existencia de reglas cada vez más apremiantes.

«Esperamos que haya relajación para el mundo de los negocios en el comercio de productos de tabaco porque no viola la ley. Los cigarrillos son productos legales. No permita que esta regulación haga que el comercio de cigarrillos parezca una actividad ilegal», dijo.

Aprindo solicitó a los responsables políticos que reconsideraran el artículo sobre la prohibición de las ventas en el borrador de la regulación regional DKI Yakarta KTR. La opinión de Asraf, una regulación debe estudiarse de manera integral y acomodadora de una participación pública significativa.

«Tenemos derecho a ser escuchados. Lo que decimos esta esperanza puede tenerse en cuenta para los responsables políticos. Esto está directamente relacionado con los aspectos de la sostenibilidad del mundo de los negocios minoristas. Considere la vida de muchas personas. Existe el peligro de despidos que deben verse como serios. Hasta ahora también hemos estado ausentes al no vender cigarrillos a los menores», explicó.

En la misma ocasión, Ali Rido, presidente del Estudio de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, la Universidad de Trisakti, dijo que su partido desde el principio evaluó que el DKI Jakarta Ktr Borry Reglational tenía muchas debilidades. A partir del manuscrito académico que no es sincrónico, hasta que los artículos surgen sin una base clara, incluida prohibición Radio de publicidad y ventas.

«En el artículo 17 que contiene una prohibición de la venta de cigarrillos, no hay un aspecto básico por el cual se propone esto. En el manuscrito académico no se encuentra. ¿Cómo es el razonamiento legal? Como resultado, esta disposición no se implementa y tiene el potencial de causar conflicto en términos del principio de uso de los beneficios», dijo.

«Además, varias prohibiciones en el Artículo 17 no son coherentes con las leyes y regulaciones sobre él. En general, a partir del manuscrito académico, la preparación del proyecto de regulación en sí, a los instrumentos solían ser contrarios a la ley anterior», agregó Ali.

Eduardo Edwin Ramda, analista de políticas de KPPOD también evaluó que la discusión de la regulación regional había ingresado artículos importantes que tuvieron un impacto en la vida de muchas personas, para incluir la discusión de las sanciones, pero varios aportes del mundo de los negocios parecían ignorarse.

«No hay signos de artículos problemáticos que se emitan del borrador, a pesar de que estas disposiciones tendrán un impacto en la economía regional». dijo.

También recordó la declaración del gobernador de DKI Jakarta Pramono Anung, quien dijo que no dejaría que este borrador de regulación afectara a las MIPYME. «Las disposiciones deben ser revocadas para que las MIPYME sean revocadas. Pero las reglas son aún más excesivas, y los actores comerciales en el campo ni siquiera saben la discusión de este Ranperda», continuó.

También estaba presente en la discusión el Secretario General de la Asociación de Fábrica de Cigarrillos de Indonesia (Gappri) Willem Petrus Riwu. Willem criticó la sustancia de la regulación regional DKI Jakarta KTR que parecía forzada.

«Los artículos en este borrador nos sorprenden. Pero, por otro lado, también sabemos quién está detrás de regulaciones excesivas como esta», dijo. También agregó, la industria había tomado varios esfuerzos y caminos para transmitir aportes. Sin embargo, hasta ahora los resultados son cero como si no se escuchara las entradas.