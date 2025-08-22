Aprilia todavía analiza el misterioso problema que está perturbando a Marco Bezzecchi en Austria MotoGP

VIVA – Aprilia Las carreras todavía están investigando problema Técnico que interfiere con el rendimiento Marco bezzecchi en Motogp Austria en Red Bull Ring, domingo (8/17). Bezzecchi, quien lideró la carrera por 19 vueltas, se vio obligado a reducir la velocidad en las vueltas finales y finalmente terminó tercero después de que el adelantado Marc Márquez y Fermin Aldeguer.

Problemas no identificados

Aprilia Racing Racer, Marco Bezzecchi

Después de la carrera, Bezzecchi reveló que el problema con su motocicleta lo obligó a reducir la velocidad, pero no especificó la causa. El jueves (8/21), por delante del Hungría MotoGP citado por Viva Automotive el viernes 22 de agosto de 2025, Bezzecchi declaró que Aprilia todavía estaba analizando el problema.

«Bueno, por supuesto, como de costumbre, celebramos una reunión después del fin de semana y todavía estábamos analizando todo». dijo.

Rendimiento constante de Bezzecchi

A pesar de enfrentar problemas técnicos, el tercer podio en Austria marcó la cuarta vez que Bezzecchi terminó entre los tres primeros en las últimas siete carreras. Este es su mejor resultado desde la temporada 2023, donde ganó tres victorias. Bezzecchi reveló que sentía en su mejor desempeño e intentó continuar mejorando.

Desarrollo de Aprilia

Bezzecchi también registró un aumento significativo en el rendimiento de la motocicleta Aprilia RS-GP. Dijo que se superó el problema de la estabilidad que molestarlo al comienzo de la temporada, gracias al arduo trabajo del equipo técnico de Aprilia.

Enfoque hacia la próxima carrera

La moto Aprilia de Jorge Martin

Con un enfoque en mejorar los problemas técnicos y mejorar el rendimiento, el equipo de Bezzecchi y Aprilia esperan parecer más competitivos en la próxima carrera. Están decididos a continuar trabajando duro y dar lo mejor para lograr los máximos resultados en la temporada 2025 restante.

«Hemos hecho buenos pasos, pero todavía estamos en el camino correcto porque siempre es así, porque siempre debemos mejorarnos a nosotros mismos, y creo que la estabilidad es el paso más grande que hemos dado», concluyó Bezzecchi.