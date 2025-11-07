Aprilia lanza brutal scooter automático

Noale, LARGA VIDA – fabricante italiano de motocicletas, apriliapresentado oficialmente scooter automático el mas nuevo se llama SR GT 400. Este modelo es un paso serio para que Aprilia entre en el segmento de los maxi-scooters con carácter fuerte y altas prestaciones.

El SR GT 400 está equipado con un motor monocilíndrico de 399 cc de cilindrada que produce alrededor de 36 caballos de fuerza y ​​37,7 Nm de par. Esta cantidad de potencia lo hace mucho más potente que la mayoría de scooters urbanos y se acerca al rendimiento de una moto deportiva media.

Aprilia llama a este modelo un “scooter crossover”, una combinación del confort de un scooter de uso diario y las capacidades de crucero de una moto de aventura. Este concepto es cada vez más popular en Europa y Asia, porque los conductores quieren un vehículo que sea práctico para el trabajo diario y resistente los fines de semana.

En términos de construcción, el SR GT 400 utiliza un bastidor de doble cuna de acero, no un bastidor ligero como los scooters normales. La suspensión tiene un recorrido de 120 mm delante y detrás, utilizando una horquilla delantera invertida de 41 mm y doble amortiguador con tubo de gas en la parte trasera.

Las ruedas delanteras miden 16 pulgadas, mientras que las traseras son de 14 pulgadas, envueltas en neumáticos Mitas Enduro Trail que están diseñados para afrontar superficies irregulares. Se afirma que esta combinación proporciona un mejor control en carreteras dañadas o ligeramente rocosas.

En términos de apariencia, la SR GT 400 mantiene el ADN típico de Aprilia. El faro LED de tres unidades recuerda a sus motos deportivas, mientras que la popa y el portamatrículas flotante le dan un toque estilo moto de rally.

Aunque tiene un estilo de moto de aventura, la posición de conducción sigue siendo amigable para el uso diario. La altura del asiento de 820 mm sigue estando al alcance de muchos conductores, con un amplio espacio para las piernas y cojines de asiento gruesos que resultan cómodos para viajes largos.

Se afirma que el depósito de combustible de 12 litros de capacidad ofrece una autonomía de unos 300 kilómetros. Para respaldar la practicidad, hay un sistema sin llave, un puerto USB-C y espacio de almacenamiento debajo del asiento que es suficiente para acomodar un casco integral.

En términos de tecnología, el SR GT 400 utiliza un panel de instrumentos TFT de 5 pulgadas conectado al sistema Aprilia MIA, donde el conductor puede conectar un teléfono móvil para navegación, llamadas, música y comandos de voz.