Aprilia Boss revela el “arma secreta” detrás del éxito de MotoGP 2025

VIVA – Equipo de fabricación aprilia Notas de carreras estación mejor en el evento MotoGP 2025 con alta consistencia y resultados destacados y detrás del aumento actuar La empresa elogió a uno de los miembros de su equipo como su “arma secreta”.

Lea también: ¡Oficial! El icono Repsol de MotoGP regresa al Paddock en 2026



Después de pasar por una era llena de desafíos que van desde lesiones de pilotos hasta problemas contractuales, Aprilia finalmente destacó en la segunda mitad de la temporada. El equipo ganó el GP de Australia y el GP de Gran Bretaña y registró seis podios adicionales que demostraron que no eran sólo un «equipo complementario».



VIVA Otomotif: paddock del equipo Aprilia Racing en Mandalika MotoGP

Lea también: ¡Regreso caliente! Augusto Fernández obtiene el comodín en MotoGP Malasia 2025



El jefe de Aprilia, Massimo Rivola, ha elogiado públicamente la contribución técnica del nuevo director del equipo, Fabiano Sterlacchini, que fue contratado desde KTM Racing para sustituir a Romano Albesiano.

«Fabiano hizo un gran trabajo», dijo en el GP de Australia, citado por VIVA. Chocar Miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Fabio Di Giannanantonio Resuelve los problemas de estabilidad en el MotoGP de Australia, ¡aquí está el secreto!



“Estaba muy comprometido y aprovechó esta oportunidad”, añadió.

En su declaración, Rivola también destacó que Aprilia tiene ahora todos los elementos para competir por la victoria.

«Creo que ese tiene que ser nuestro objetivo y no podemos ocultar nuestra felicidad por poder ganar una o dos carreras esta temporada», dijo.

Incluso apunta a que, para la temporada 2026, Aprilia debe poder competir con viejos gobernantes como Ducati Corse.

Sterlacchini asumió el rol técnico a finales del año pasado, y el cambio se produce justo cuando Aprilia está atravesando una revolución interna. El aumento de las prestaciones es evidente: la moto se ha vuelto más rápida, como se ha visto en el circuito de Indonesia y en varias otras series. Rivola admitió que la distancia hasta los mejores equipos es ahora muy estrecha y eso significa que no se puede desperdiciar el impulso.

A pesar del éxito de esta temporada, Aprilia todavía se enfrenta a una situación difícil. El piloto de cabecera, Jorge Martín, que tuvo una disputa contractual y se lesionó, tendrá una nueva carga la próxima temporada. Mientras tanto, otros corredores, como Marco Bezzecchi, comenzarán la temporada con una experiencia más madura.



VIVA Otomotif: paddock del equipo Aprilia Racing en Mandalika MotoGP

El aumento de prestaciones de Aprilia en MotoGP 2025 no es una simple coincidencia. Con una gestión técnica actualizada, una estructura interna reorganizada y un mayor compromiso del equipo, Aprilia parece lista no sólo para ganar la serie, sino también para convertirse en un importante aspirante al título en las próximas temporadas.