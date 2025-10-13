¡Aprilia afirma que puede vencer a Márquez en MotoGP 2026!

VIVA – Corredor de origen italiano, Marco BezzecchiEstá confirmado que aparecerá en la serie. MotoGP Australia 2025 a pesar de que acaba de sufrir un accidente en Mandalika. Equipo aprilia Racing también expresó mucha confianza de cara a la temporada 2026, con la ambición de competir e incluso superar Marc Márquez y el equipo Ducati que viene dominando.

Bezzecchi estaba en duda tras sufrir un incidente en la Carrera Sprint de MotoGP de Mandalika, donde se cayó tras chocar con Marc Márquez en la primera vuelta. El piloto del equipo satélite Pertamina Enduro VR46 Racing Team fue trasladado inmediatamente al hospital para someterse a un examen médico.

Piloto del equipo Mooney VR46 Racing, Marco Bezzecchi Foto : Foto AP/Jeremías González

Sin embargo, llegaron buenas noticias de Aprilia. El director general de Aprilia Racing, Massimo Rivola, confirmó que Bezzecchi estará presente en Australia. Ha sido declarado apto para volver a competir, aunque aún será sometido a una evaluación adicional por parte del equipo médico de MotoGP.

«Bezzecchi estará en Australia, pero aún es demasiado pronto para fijar una fecha para el regreso de Martin», dijo Rivola, citado por VIVA de Chocar Lunes 13 de octubre de 2025.

Bezzecchi todavía está a unos 20 puntos de Francesco Bagnaia (Ducati), quien lidera la clasificación de MotoGP 2025. Aun así, el desempeño de Bezzecchi a lo largo de la temporada se considera muy estable, especialmente desde la segunda mitad de la temporada, donde terminó en el podio varias veces.

La propia Aprilia ocupa el segundo puesto en la clasificación de constructores, a 28 puntos de Ducati. Según Rivola, esta posición muestra un progreso significativo para el equipo de Noale, Italia, que en las últimas temporadas ha logrado reducir la distancia con los mejores equipos.

«Marco merece el tercer puesto en el campeonato del mundo y Aprilia el segundo en el campeonato de constructores. Tenemos que terminar 2025 con una nota alta», añadió Rivola.

Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

El regreso de Marco Bezzecchi a la pista australiana es una señal positiva para Aprilia, especialmente en medio de la dura competencia al más alto nivel de MotoGP. Con gran entusiasmo por parte de directivos y pilotos, Aprilia se prepara ahora para afrontar lo que queda de temporada con el objetivo de finalizar en segunda posición en el campeonato de constructores, además de prepararse para la gran misión de 2026: conquistar a Marc Márquez y Ducati.