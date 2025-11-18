Aprendiendo del caso Habib Bahar, este es el consejo de Buya Yahya para las esposas si su marido pide la poligamia

Jacarta – Polémica sobre la relación entre bellas modelos. Helwa Bachmid Y Habib Bahar bin Smith vuelve a ser el centro de atención después de que Helwa derramara su corazón a través de las redes sociales. Admitió que había estado en un matrimonio en serie durante un año pero que se sentía infeliz porque se sentía abandonado.

Esta confesión provocó inmediatamente varias reacciones públicas, especialmente porque Habib Bahar había estado casado anteriormente con Syarifah Fadlun Faisal Balghoits, una mujer conocida por ser descendiente del profeta Mahoma SAW. ¡Vamos, desplázate más!

Este fenómeno hace que la gente vuelva a discutir el tema. poligamiaespecialmente desde los aspectos de responsabilidad y justicia.

Buya Yahya brinda sabios consejos a esposas y esposos que enfrentan problemas similares. Este consejo fue transmitido a través de la transmisión de YouTube de Al Bahjah TV, luego de recibir una pregunta de una mujer sobre su esposo que de repente quiso ser polígamo porque se inspiró en su maestra.

Buya Yahya enfatizó que la poligamia es un asunto muy personal y no puede generalizarse.

Según Buya Yahya, la poligamia no es un asunto que pueda considerarse trivial. Hay muchos aspectos importantes que deben considerarse cuidadosamente, tanto en términos de salud mental, ingresos y capacidad de actuar de manera justa.

Recordó que los maridos no deben hablar de poligamia sin razones claras, porque esto sólo herirá los sentimientos de la esposa.

«Entonces para los hombres no debería ser así. Siguen hablando pero no está claro por qué son polígamos, les dolerá», dijo, citado el martes 18 de noviembre de 2025.

Sin embargo, para una esposa, Buya Yahya opina que si su marido es verdaderamente capaz y justo, entonces no es apropiado rechazar algo que Allah SWT ha hecho lícito.

«Algo que está permitido en la Sharia, usted (esposa) no puede decir que no estoy dispuesto y eso no puede suceder», explicó.

Sin embargo, antes de tomar una decisión, se aconseja a las esposas que establezcan una buena comunicación con sus maridos y que aumenten sus oraciones para que tengan tranquilidad.

«Así que lo mejor para ti es establecer una buena comunicación con tu marido. Reza y quejate ante Alá, cuanto más te acerques a Alá, todos los problemas desaparecerán», dijo Buya Yahya.