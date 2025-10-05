Aprendiendo de Alexandr Wang, un multimillonario de 28 años que conquistó con éxito la IA

Yakarta, Viva – En el mundo de los negocios acelerados y llenos de desafíos, a menudo sentimos lo suficiente como para trabajar duro y seguir las reglas. Sin embargo, Alexandr WangLa escala de multimillonario y cofundador más joven de sí mismo AIRecordar que ser un líder extraordinario necesita algo más.

Hay tres cosas importantes para Alexandr Wang, a saber, excesivos en los negocios, la atención y la dedicación. Para él, el límite de éxito de una persona está determinado por cuánto está dispuesto a dar más de lo que se considera razonable.

Wang, que ahora tiene 28 años, enfatiza que el CEO del éxito a menudo hace «demasiado», y eso es precisamente lo que los hace especiales.

«Como líder, usted es el límite superior de cómo se preocupa a todos en su empresa. Debe hacer más, preocuparse más y probar más que naturalmente», escribió Wang en su blog Substack, según lo citado por VN Express, domingo 5 de octubre de 2025.

Citó personajes visionarios como Steve Jobs y Elon Musk. «No habrá manzana sin la atención de los trabajos ‘obsesivos’ en detalle. No habrá SpaceX o Tesla sin el aliento ‘maníaco’ Elon en la ejecución. Nunca he visto un esfuerzo ordinario para producir resultados extraordinarios», dijo Wang.

Scale AI, fundada en 2016 por Wang y Lucy Guo, ahora es una compañía con un valor de US $ 29 mil millones o equivalente a RP478.5 billones, después de un acuerdo que hizo que Meta tomara el 49 por ciento de las acciones. Dijo Wang, el crecimiento de la compañía nació de la «cultura excesiva».

AI Alexandr Wang Empresar

Cuando la IA generativa comenzó a ser popular en 2022, Scale rápidamente movió la mayoría de la fuerza laboral para desarrollar datos para modelos de idiomas grandes. Este cambio drástico se completó en solo seis meses, mientras que otras compañías pueden estar atrapadas en meses de planificación.

Wang enfatizó que los pasos que se ven «excesivos» para algunas personas son en realidad la clave de su éxito. En la actualidad, se estima que el patrimonio neto de Wang alcanza US $ 3.2 mil millones o RP52.8 billones, y Lucy Guo es la autodenominada mujeres del mundo.

Esta filosofía «excesiva» también se refleja en la experiencia de Guo, que sigue al calendario 996. Es decir, debe trabajar de 9 a.m. a 9 p.m. durante seis días a la semana.