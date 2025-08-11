Aprender la tecnología de automóviles eléctricos a través de la comunidad

Yakarta, Viva – El mundo automotriz es a menudo una tierra fértil para su formación comunidad. Desde amantes del automóvil clásico hasta los últimos usuarios de tecnología, todos tienen un lugar para compartir historias y experiencias.

Leer también: Esta es la condición del auto eléctrico BYD después de tres veces golpeado por un rayo



Más tarde, esta tendencia también penetró en el mundo de los vehículos eléctricos que se desarrollan cada vez más en Indonesia. La comunidad es un medio importante para aprender unos de otros e intercambiar información relacionada con la nueva tecnología.

Uno de los recién funcionarios se formó fue la comunidad de usuarios de vehículos eléctricos GAC Indonesia llamado Aioners.id, que se declaró el 27 de julio de 2025 en el Auto Show Internacional de Gaikindo Indonesia (GIIAS).

Leer también: BMW comienza la producción de los motores eléctricos más sofisticados para EV New Generation



Aioners.id nació como foro para los propietarios Auto eléctrico GAC para compartir experiencias, discutir técnicos y obtener educación. Hasta ahora, ha habido 280 miembros oficiales de varias provincias, desde Aceh hasta South Sulawesi.

«Los automóviles eléctricos son nuevos ecosistemas, y queremos aprender juntos. A través de Aioners.id, podemos ayudarnos mutuamente a comprender la tecnología EV, compartir consejos y, por supuesto, conocer nuevos amigos que son una frecuencia», dijo el presidente de Aioners.id, Hadi Tho.

Leer también: Más popular: prueba de bateo de automóviles eléctricos versus camiones, inspección gratuita Mitsubishi L300



Esta comunidad está activa en la construcción de interacciones a través de canales en línea como Facebook Group para el grupo público y WhatsApp para los miembros oficiales. Las reuniones de cara a cara o kopdar también se mantienen rutinariamente para fortalecer las relaciones mientras comparten testimonios reales.

«Aioners.id es una prueba de que EV no solo es una tendencia, sino también un estilo de vida que forma una nueva solidaridad en la comunidad», dijo Valdo Prahara, Marcomm & PR Gac Indonesia, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 11 de agosto de 2025.