Aprender bien para ser siempre feliz

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Visto escribir y dejar una nota que contiene un mensaje en un cuaderno alumno Mientras visita el dormitorio Escuela de la gente Senior High School (SRMA) 10 Margaguna, Yakarta, jueves.

Al margen de la revisión de ver las instalaciones de SRMA que han estado operando desde el 14 de junio, el presidente Prabowo parecía sentir la atmósfera de la habitación sentado en la mesa de estudio de dormitorios.

Prabowo escribió un mensaje en un cuaderno de estudiantes de escuelas públicas Foto : Antara/ho-biro presiona la secretaría presidencial

Prabowo luego escribió un mensaje en la página del libro de estudiantes con su firma.

«Aprender bien,

Respeta al maestro,

Ama a Padre y Madre,

Oración de Rajin,

Siempre cortés con amigos,

Siempre hacer ejercicio,

Amo la patria,

El espíritu continúa,

¡Siempre feliz!

Prabowo «

Esa es la escritura de Prabowo en una de las páginas del libro de estudiantes.

También transmitió el mensaje al revisar las actividades de aprendizaje en una de las 10-4 clases de SRMA 10 Yakarta.

«Debe aprender todo. Aprender bien y duro. Siempre recuerde y ame a los padres, aman a los padres y a las madres, respete siempre al maestro, una oración diligente, diligente en los deportes. Siempre educado y amigable con todos, ama la patria, el amor por el país», dijo Prabowo ante los estudiantes.

Prabowo tampoco olvidó decirles a los estudiantes que siempre sean disciplinados, especialmente manteniendo la limpieza.

El Jefe de Estado aseguró que todos los estudiantes pudieran ordenar sus respectivas camas y pedir mantener la limpieza en el baño.

Durante su visita, el presidente Prabowo expresó su aprecio por el desarrollo de las escuelas de las personas que continuaron creciendo en número en varias regiones.

El Jefe de Estado evaluó que el logro mostró un trabajo duro de varios partidos, desde el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, hasta los maestros y el gerente del dormitorio.

«Hoy revisé una de las escuelas de personas, hoy 100 han estado operando. Recibí un informe a fines de septiembre, en 2 semanas, 3 semanas, serán 165 escuelas de personas», dijo el presidente.

También presente en la revisión estaba el ministro social Saifullah Yusuf, el secretario del gabinete Teddy Indra Wijaya, el viceministro de asuntos sociales Agus Jabo Priyono y el presidente de los formadores de la escuela popular Prof. M. Noah. (Hormiga)