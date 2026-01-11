Aprende de la historia de Aurelie Moeremans en ‘Cuerdas rotas’, reconoce las señales del acicalamiento y su impacto en las víctimas

Jacarta – Actriz Aurelie Moeremans Recientemente sorprendió al público a través de sus memorias virales tituladas Cuerdas rotas. En este libro, Aurelie habla sobre su experiencia personal de ser víctima. aseo desde la adolescencia.

Contó cómo la manipulación aparentemente sutil y la atención excesiva por parte de un adulto la dejaron aislada y vulnerable al abuso emocional y sexual. Desplácese para obtener más información…

La historia de Aurelie muestra que el acoso es a menudo difícil de reconocer, porque el perpetrador puede parecer amigable, agradable e incluso confiable para la familia. Estas memorias son un recordatorio importante para que los padres, cuidadores y jóvenes comprendan los signos del comportamiento manipulador.

El público que leyó este libro se sintió conectado con la historia de Aurelie, por lo que las discusiones sobre cómo prevenir el acicalamiento volvieron a ser animadas. Además de resaltar su traumática experiencia, Aurelie también enfatizó la importancia de la educación y la comunicación abierta entre niños y adultos.

Alienta a los padres a reconocer temprano el comportamiento sospechoso y dotar a los niños de habilidades de seguridad personal. Este libro también es un impulso importante para aumentar la conciencia pública sobre los peligros del acicalamiento.

¿Qué es el aseo personal?

Lanzando desde Corazón Valiente, Lunes 12 de enero de 2026, el Grooming es una etapa preparatoria antes de que ocurra la violencia sexual contra los niños, donde el perpetrador genera confianza y una sensación de seguridad con el niño y las personas que lo rodean. El objetivo es que el niño se sienta cómodo y obediente, mientras se guardan secretos para que no se revele el abuso.

La preparación puede realizarse en persona (cara a cara) o en línea. Los perpetradores suelen parecer amigables, agradables y afectuosos, lo que los hace difíciles de detectar. Pueden dar obsequios, elogios o atención especial para crear una relación «especial» con el niño.

Este comportamiento no sólo se dirige a los niños, sino también a los padres o cuidadores, para que los niños sean más fácilmente aislados y controlados.

Señales de aseo a tener en cuenta

1. Selección de víctimas

Los perpetradores tienden a buscar niños que sean obedientes, que confíen fácilmente en los adultos, que carezcan de confianza en sí mismos, que se sientan solos o que estén menos supervisados ​​por la familia. Los niños con necesidades especiales o que no están cerca de sus padres también son más vulnerables.