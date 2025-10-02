Aprenda la seguridad energética nacional de Pertamina Logistics Terminal

Bandung, Viva – Los estudiantes de la Universidad Padjadjaran (no PAD) tienen la oportunidad de ver de primera mano el proceso logístico de distribución de combustible (BBM) Pertamina Patra Niaga en Ujung Berung Fuel Terminal (FT), Bandung City. Esta visita tuvo lugar el miércoles 1 de octubre de 2025, como parte del curso de negocios logísticos.

Esta actividad comienza con la exposición de los perfiles de la empresa y el papel estratégico del terminal de combustible en la distribución de combustible en Java occidental. Después de eso, los estudiantes están invitados a hacer una gira para presenciar de primera mano las etapas de aceptación, almacenamiento, a la distribución de productos energéticos.

Pjs. El gerente de combustible del terminal de Ujung Berung, Muhammad Fadlan, explicó el flujo de distribución de energía de aguas arriba a la comunidad. Hizo hincapié en la importancia de la consistencia en el mantenimiento del suministro sin problemas a pesar de enfrentar varios desafíos.

«La distribución del combustible de aguas arriba a la comunidad no puede separarse de varios desafíos, pero Pertamina sigue comprometida a proporcionar la mejor energía para la comunidad», dijo, citada de la declaración oficial el jueves 2 de octubre de 2025.

Los estudiantes parecían entusiasmados por seguir el curso de la actividad. Se les dio la oportunidad de observar directamente las actividades diarias en la terminal.

Uno de los profesores acompañantes, la Dra. Nurillah Jamil Achmawati Novel, S.Ab., MBA, expresó su aprecio por la oportunidad brindada. Según él, la experiencia de campo se convierte en una disposición importante para los estudiantes para comprender la teoría aprendida en clase.

«En esta visita, fuimos testigos del proceso de trabajo logístico en Pertamina. Espero que esta experiencia haga que los estudiantes sean más informados y motivados para desarrollarse y preparar la competencia para enfrentar el mundo del trabajo», dijo.

Pertamina Patra Patra Niaga Regional Javanese Tasa de parte occidental Esta actividad es útil como medio de educación. Se espera que los estudiantes vean la realidad del mundo del trabajo mientras agregan información sobre el papel de la logística en seguridad energética.

«Esta visita es una forma de atención para que los estudiantes vean directamente el proceso de distribución de combustible en Pertamina, como parte de un esfuerzo por realizar la seguridad energética nacional», dijo el gerente de área Communication, Relations & RSR, Susanto August Satria.

Las actividades de visita industrial como esta se consideran capaces de fortalecer las relaciones entre el mundo académico y el sector energético. Además, los estudiantes pueden comprender más estrechamente el proceso operativo detrás de la satisfacción de las necesidades energéticas de la comunidad.