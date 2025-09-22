Aprenda de Juragan 99, haga el negocio de entrada para algo más grande

Yakarta, Viva – Para algunas personas, éxito negocio es el objetivo final. Sin embargo, para Gilang Widya Pramana o quién se llama familiarmente Juragan 99El negocio es solo el comienzo de un viaje más grande.

La figura de este joven empresario demuestra que hacer negocios puede ser un punto de entrada para tener un impacto real, especialmente en el mundo de los deportes y el desarrollo de jóvenes talentos indonesios. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En los negocios, Gilang no quiere solo vender productos. Para él, la promoción es solo una ventaja. Lo que es más importante es cómo la marca puede convertirse en un motor que impulsa una nueva conciencia, construye una comunidad, así como para abrir el camino para que los hombres indonesios se atreve a cuidarse a sí mismos, desarrollarse y atreverse a tener pasión.

«El hombre está cerca de deportes y automotriz, ya sea fútbol, ​​carrera o carreras. Desde allí comencé a pensar: ¿Qué pasaría si MS Glow for Men (MSGFM) esté presente en los espacios de pasión. No solo ser un truco y una promoción de productos que es solo publicidad, sino a través de una acción concreta?» dijo Juragan 99 en su declaración, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.

La declaración se convirtió en la base de varios pasos importantes dados por Gilang. En 2022, MSGFM registró la historia como la primera marca de cuidado de la piel local de Indonesia en MotoGP, cuando oficialmente se convirtió en patrocinador del equipo de carreras de Gresini. El logotipo de MS Glow for Men está presente en motocicletas, muelles de weats, a un símbolo de box, un símbolo de que Indonesia puede parecer paralelo en el escenario global.

Sin parar allí, Gilang fue más allá. En 2024, el Equipo de Racing MS Glow for Men debutó en el evento nacional Mandalika Racing Series.

«Construir un equipo, lo que significa que hay un foro y una mayor oportunidad para que los ciclistas locales de toda Indonesia se desarrollen más en serio», dijo.

«¡Dios desee, el año que viene iremos al campeonato en Asia!» Él continuó.

Desde patrocinadores internacionales, formando un equipo de carreras, dando a luz a programas de entrenamiento, para abrazar a los jóvenes corredores, el viaje de Gilang se trata de construir un ecosistema. Para él, este no es solo un negocio instantáneo, sino una inversión a largo plazo para que el mundo de las carreras indonesio tenga un futuro brillante.

«Mis sueños y sueños para el mundo de las carreras indonesio, quiero que los jinetes indonesios compitan mucho en eventos internacionales, y MS Glow for Men puede ser parte del gran viaje de los hijos de la nación en el mundo de los deportes», concluyó Gilang.

Detrás de todo eso, Juragan 99 es conocido como una figura apasionada, innovadora y consistente. Cada decisión que tomó no fue a medio corazón, sino toda su alma.