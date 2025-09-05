Aprenda de GT Ciawi, aquí le mostramos cómo sobrevivir desde la parte posterior del golpe y la puerta de peaje

Bogor, Viva – La puerta de peaje es la ubicación que a menudo hace preocuparse a los automovilistas. En este punto, el vehículo debe reducir la velocidad e incluso detenerse, para que el riesgo de una colisión sucesiva sea bastante alto.

Las condiciones son cada vez más peligrosas si hay camiones o autobuses con cargas pesadas que experimentan problemas técnicos. Los frenos fallan, el exceso de cargas o el conductor puede ser descuidado puede terminar en un desastre.

Una de las noticias más a menudo es la puerta de peaje de Ciawi (GT), la salida principal del camino de peaje de Jagorawi a Bogor y Puncak. Casi todos los fines de semana, esta puerta está llena de vehículos turísticos y viajeros.

Solo a lo largo de 2025, GT Ciawi había sido atropellado por camiones tres veces. A partir del incidente mortal en febrero pasado, que mató a ocho personas, hasta el incidente de septiembre que dañó tres Gardu Tol a la vez.

Al ver una serie de incidentes en Ciawi, el conductor claramente debe estar más atento al cruzar cualquier puerta de peaje. Desde la búsqueda Viva Automotive Viernes 5 de septiembre de 2025, hay varios pasos simples que pueden ayudar a reducir el riesgo de ser atropellado por camiones.

Primero, siempre mantenga la distancia del vehículo en el frente. No se pegue con fuerza, porque el espacio vacío puede ser una salida si ocurre una emergencia.

A continuación, seleccione una cola relativamente corta. La cola es demasiado larga en realidad aumenta la posibilidad de estar atrapado en una colisión sucesiva.

Tercero, no se demore después de la transacción. Inmediatamente condujo con calma para que la corriente permanezca suave y no se acumule.

No olvides ver el espejo de la vista trasera regularmente. Si hay un camión visto conduciendo demasiado rápido por detrás, prepárese para detenerse o salir de la cola.

Finalmente, no esté ocupado con su teléfono celular mientras espera en la fila. El enfoque completo es clave, porque accidente puede ocurrir en segundos.