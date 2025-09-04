Apreciación de PNM de Ultra Micro Business, Servicios de fortalecimiento y Superación de Espíritu Empresarial

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) invita a todos los ultra micro emprendedores y a las MIPYME para aumentar conjuntamente su capacidad para proporcionar servicios óptimos a los compradores en orden Día nacional del cliente.

A través del programa Mekaar (fomentar la economía familiar de PNM), PNM se compromete no solo a ser un proveedor de acceso financiero, sino que también proporciona asistencia comercial, educación financiera y motivación para desarrollar negocios con confianza.

«El Día Nacional del Cliente es nuestra oportunidad de agradecer a 15.8 millones de clientes activos de PNM Mekaar que se han convertido en socios en la construcción de la economía de la nación. No solo estamos presentes para proporcionar servicios, sino que los acompañan para convertirlos en empresarios difíciles», dijo el secretario corporativo de PNM, L. Dodot Patria Ary.

PNM cree que el servicio no es solo una cuestión de brindar facilidad para financiar acceso, sino que también crea experiencias que hacen que los clientes se sientan valorados, escuchados y apoyados. El oficial de cuentas de PNM (AO) está presente directamente en el medio de las madres, facilitando reuniones semanales que no se tratan solo de pagos, sino también espacio para compartir conocimiento e inspiración.

Este empoderamiento de los servicios basados ​​en el empoderamiento es la diferencia entre PNM. Cada cliente se acompaña de poder administrar el capital sabiamente, estudiar estrategias comerciales simples, para diseñar planes comerciales a largo plazo. Como resultado, muchas mujeres duras ahora han logrado convertir una pequeña empresa en una fuente estable de sustento para sus familias.

Por esta razón, PNM invita a los clientes de PNM Mekaar a construir el mismo espíritu para avanzar en un negocio en casa fomentando un espíritu emprendedor. Hasta el primer semestre de 2025, PNM había presentado un intercambio de programas de empoderamiento a través de la capacitación a la que asistieron 585,499 Presidente del Grupo de Clientes de Cliente PNM, y se formó 159 clúster empresariales para facilitar que aquellos que desean intentar manejar el mismo tipo de negocio.

«Los verdaderos emprendedores no solo venden productos, sino que también crean valores, redes y confianza. Ese es el espíritu que alentamos para que los clientes no solo sobrevivan, sino que también suban a la clase», agregó.

El Día Nacional del Cliente también es un recordatorio de que los clientes no son solo destinatarios de servicios, sino que cambian socios. La confianza de los clientes de PNM Mekaar es la clave del éxito del programa de empoderamiento económico que ahora ha llegado a millones de familias en toda Indonesia.