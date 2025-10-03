Apreciación de Bahlil del entrenamiento AMPG, dirigido al aumento de los escaños de Golkar en las elecciones de 2029

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar Bahlil lahadalia Aprecia completamente la implementación de la educación y la capacitación (Capacitación) Golkar Party Young Force (AMPG) que se mantiene rutinariamente en varias regiones.

Según él, la existencia de cuadros jóvenes de calidad es una clave importante para mantener la existencia, así como el futuro del Partido Golkar.

«Espero que esta actividad continúe porque mejorar la calidad de los cuadros es muy importante. Los partidos políticos no solo aprovechan sillaPero también prepara los cuadros para tener calidad «, dijo Bahlil en el Centro Nacional de Entrenamiento de Cadros para AMPG PP en la oficina de DPP del Partido Golkar, West Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Bahlil afirmó que Golkar es un partido importante con una larga historia de viaje político indonesio. Desde su inicio, Golkar tiene una doctrina de trabajo que siempre está orientada hacia la devoción a la nación y al estado.

Por lo tanto, enfatizó la importancia del papel de la generación más joven para mantener la continuidad de la lucha del partido.

«Golkar es un partido largo y un gran partido. En cada dinámica política, la calidad de los cuadros siempre se prioriza. Y hoy estoy muy feliz porque los participantes son todos jóvenes. Elección 2029, «continuó Bahlil.

Además, Bahlil expresó su optimismo de que Golkar podría aumentar la adquisición de escaños en el Parlamento en las próximas elecciones de 2029. Aunque aún no ha determinado el objetivo exacto, enfatizó que el principal indicador de rendimiento (KPI) de la parte es un aumento en los escaños en cada nivel legislativo.

Mientras tanto, el presidente de AMPG dijo que Aldi Al Idrus dio la bienvenida a las instrucciones y las esperanzas del presidente del Partido Golkar. Afirmó que AMPG está comprometido a ser un motor de cuadro con un objetivo ambicioso, que está reclutando 2 millones de cuadros jóvenes hasta 2028.

El presidente de AMPG dijo Aldi Al Idrus

«Hoy, Alhamdulillah, los participantes de 14 provincias han llevado a cabo Musda en el DPD del Partido Golkar I. Desde que fuimos inaugurados, PP AMPG ha atacado el reclutamiento de 2 millones de cuadros jóvenes.