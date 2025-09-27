Appui fomenta la industria de remititancia inmediatamente transformándose en la era digital

Yakarta, Viva – Asociación de organizadores de transferencia de dinero Indonesia (Appui) celebró un evento del Foro de Remesiones de Indonesia 2025 con el tema de empoderar a la industria de remesas de Indonesia en la era digital con soberanía, cumplimiento y apoyo regulatorio.

En sus comentarios, el presidente de Appui Eddy Hadiyanto expresó su esperanza de que

El foro puede proporcionar muchas instrucciones e implicaciones a los miembros sobre el desarrollo del sistema de pago que los Narasembers mostrarán.

«Con el plan del Sistema de Pagos de Indonesia (BSPI) 2030, el proveedor de servicios de pago de la categoría de 3 permisos enfrenta un gran desafío. Muchos todavía usan el sistema tradicional para que el riesgo de ser desplazados, mientras que solo aquellos que han podido sobrevivir. Por lo tanto, insto a la transformación de inmediato para seguir siendo relevante en la era digital», dijo Eddy en su declaración, el sábado 27 de septiembre, 2025.

Eddy explicó que había más de 250 participantes presentes que representan a los proveedores de servicios

Pago de toda Indonesia.

Como la quinta implementación desde 2021, dijo Eddy, el Foro de Remesiones de Indonesia se ha convertido en un evento que se anticipa como un medio de amistad, expansión de la red comercial e intercambio de información industria.

Appui posee el foro de remesas de Indonesia

«Esta cooperación incluye el intercambio de las mejores prácticas, compartir conocimiento y experiencia, fortalecer la digitalización y otra colaboración estratégica que es relevante para el desarrollo industrial remesa En ambos países «, dijo.

Por otro lado, el vicegobernador del Banco Indonesia, Filianingsih Hendarta, dijo el papel estratégico de la remesa para la economía indonesia. Consideró que la remisión no era solo una fuente de divisas, sino también un apoyo de la economía digital.

«Los fondos enviados por los trabajadores migrantes han sostenido el consumo de los hogares, se han convertido en un capital comercial y fomentan la inclusión financiera mediante el uso de servicios financieros formales», dijo Filianingsih.

Agregó que Bank Indonesia alentó a la industria del sistema de pago, incluidas las remesas, continúa creciendo acelerativamente pero aún confiable y resistente.

Para obtener información, también presenten representantes del Bank Indonesia, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), el Centro de Capacitación APU de PPT y la Asociación del Sistema de Pagos de Indonesia (ASPI).

El evento de este año también marcó el impulso histórico con la firma del memorándum

MoU (MoU) entre Appui y el negocio de la Asociación de Servicios Money de Malasia (MAMSB) representado por el cuadro Sri Jajjan Bin Gani de Dato.