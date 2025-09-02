¡Apple y Samsung están enojados! Xiaomi está amenazado con ingresar a los canales legales debido a los anuncios de sátira

Yakarta, Viva – Competencia entre Manzana Y Samsung Ha estado caliente durante mucho tiempo, especialmente en el teléfono inteligente o el segmento de teléfonos inteligentes premium.

Sin embargo, esta vez, los dos gigantes tecnológicos se unieron contra un enemigo común: Xiaomi. Se sabe que ambos han enviado una carta de advertencia legal (cesar y desistir) a Xiaomi.

No sin razón, esta carta fue enviada en respuesta al agresivo estilo de promoción de Xiaomi, que se consideró que retiraba la reputación de su marca directamente.

Xiaomi sostuvo anuncios de ira

El problema proviene del lanzamiento Xiaomi 15 Serie en India el 1 de abril de 2025. En su campaña promocional, Xiaomi emitió un anuncio de página completa en el periódico con una sátira directa de la cámara iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi llama a la «linda» cámara de iPhone, mientras la cámara Leica está encendida Xiaomi 15 Ultra afirmó ser superior. No solo Apple, Samsung también es un objetivo en otras campañas publicitarias que brindaron uno de sus productos de televisión.

En lugar de ser considerados divertidos o creativos, Apple y Samsung consideran que el anuncio acosa, e incluso ingresa al ámbito del «desprecio de la marca», también conocido como atacar el buen nombre de la marca.

El mercado se calienta, la reputación está en juego

Los pasos de Apple y Samsung respondieron seriamente en la sátira. Ambas marcas tienen una posición importante en el mercado indio, especialmente en la categoría de insignia:

– Samsung lidera el mercado con una participación del 14.5 por ciento en el segundo trimestre de 2025 (datos IDC).

– Xiaomi en segundo lugar con 9.6 por ciento.

– Apple ocupa el tercer lugar con 7.5 por ciento, pero registra el mayor crecimiento.

Apple envió 5.9 millones de unidades de iPhone a la India durante la primera mitad de 2025, un 21.1 por ciento más en comparación con el año anterior. Se dice que la serie iPhone 16 es el principal impulsor de este crecimiento.

Xiaomi está amenazado con canales legales

En medio de la feroz competencia, las estrategias de promoción agresivas como lo hizo Xiaomi puede robar la atención.

Sin embargo, el riesgo no es jugar. Si Apple y Samsung decidieron continuar al ámbito de la ley, Xiaomi podría enfrentar graves consecuencias, especialmente relacionadas con las imágenes y la confianza del consumidor.

Hasta ahora, Xiaomi no ha dado una respuesta oficial con respecto a las cartas de advertencia de Apple y Samsung, como se cita Policía de AndroidMartes 2 de septiembre de 2025.