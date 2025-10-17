Apple TV y acuerdo de streaming de Fórmula 1 en EE. UU. se estiman en 750 millones de dólares

Después de meses de negociaciones sobre un acuerdo de derechos, Manzana y Fórmula 1 por fin han ondeado la bandera a cuadros.

Apple y la Fórmula 1 anunciaron un acuerdo de cinco años según el cual todas las carreras de F1 estarán disponibles exclusivamente en AppleTV en los EE. UU. a partir de 2026. Según Apple, ofrecerá la programación de Fórmula 1 con una “experiencia de visualización más dinámica y elevada”, y ambas partes expresaron optimismo de que el acuerdo atraerá a nuevos fanáticos de los deportes de motor en Estados Unidos en los próximos años. la empresa es cambiar el nombre del servicio de transmisión de video, que se lanzó en 2019 como Apple TV+, para eliminar el signo más.

Es otro gran paso de Apple hacia los deportes, que también tiene acuerdos de transmisión con MLB y Major League Soccer. El acuerdo de la F1 y sigue el de Apple asociación con la Fórmula 1 para la película original “F1 The Movie” protagonizada por Brad Pitt, que recaudó 629 millones de dólares en taquilla en todo el mundo este año: la película de deportes más taquillera de todos los tiempos y la película de Pitt más taquillera hasta la fecha. “F1 The Movie” debutará en Apple TV el 12 de diciembre de 2025.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Apple pagará una media de aproximadamente 150 millones de dólares anuales a la Fórmula 1 en virtud del pacto, valorándola en unos 750 millones de dólares durante el plazo, según una fuente con conocimiento directo del acuerdo. La Fórmula 1 pedía hasta 180 millones de dólares al año por los derechos de retransmisión en Estados Unidos, según el Wall Street Journal reportado a principios de este año. Apple está pagando una prima significativa sobre los 90 millones de dólares al año que paga actualmente ESPN, cuyo acuerdo de transmisión de F1 expira a finales de 2025 después de poseer los derechos en Estados Unidos desde 2018.

A partir del próximo año, Apple TV ofrecerá todas las prácticas, clasificaciones, sesiones de sprint y carreras de Grandes Premios de Fórmula 1 a los suscriptores de EE. UU. como parte de su suscripción de $12,99 al mes. Las transmisiones de F1 estarán disponibles en inglés y español. Además, un número «seleccionado» de carreras, así como todas las sesiones de práctica, estarán disponibles de forma gratuita en la aplicación Apple TV (no se requiere suscripción) durante toda la temporada de Fórmula 1.

El acuerdo Apple-F1 va más allá de la transmisión en Apple TV. Apple dijo que «amplificará» el deporte en Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+, y promoverá la Fórmula 1 en sus Apple Stores físicas. La aplicación gratuita Apple Sports para iPhone contará con actualizaciones en vivo para cada clasificación, sprint y carrera de cada Gran Premio a lo largo de la temporada, con tablas de clasificación en tiempo real, clasificaciones de pilotos y constructores de la temporada; La aplicación también te permitirá seguir F1 en la pantalla de bloqueo del iPhone y Apple introducirá un widget F1 designado para la pantalla de inicio del teléfono inteligente.

Apple dijo que publicará información adicional sobre la asociación de Fórmula 1 en los próximos meses, incluidos detalles de producción, mejoras de productos y formas en que los fanáticos podrán acceder al contenido de F1 a través de varios productos y servicios.

Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, dijo en una llamada con periodistas que es un «gran fanático de la F1» y lo ha sido desde que tenía 10 años y crecía en Miami (cuando las carreras de Fórmula 1 ni siquiera aparecían en la televisión estadounidense). «No hay contenido más increíble que la Fórmula 1», dijo. «Creo que vamos a ganar nuevos fans».

El acuerdo de Apple con la Fórmula 1 se extiende desde 2026 hasta 2031, pero Cue dijo: «Espero que sigamos haciendo esto para siempre».

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, señaló que la liga de deportes de motor ha estado trabajando con Apple durante los últimos tres años en “F1 The Movie”. La asociación ampliada que otorga a Apple TV los derechos de transmisión en EE. UU. ayudará a la liga a “introducirse más en la cultura de los fanáticos estadounidenses”, dijo.

«Tenemos una visión compartida de llevar este increíble deporte a nuestros fanáticos en los EE. UU. y atraer a nuevos fanáticos a través de transmisiones en vivo, contenido atractivo y un enfoque durante todo el año para mantenerlos enganchados», dijo Domenicali. «Conocemos el poder de lo que Apple puede hacer… Apple es más que una plataforma. Es un movimiento social».

Según el acuerdo de Apple con la Fórmula 1, el servicio de streaming F1 TV Premium (con un precio de 16,99 dólares al mes) seguirá estando disponible en los EE. UU. únicamente a través de una suscripción a Apple TV. Los ejecutivos de Fórmula 1 consideraron que el cambio ofrece un valor mejorado para los fanáticos, ya que obtendrán todo el contenido de Apple TV y F1 por un precio mensual más bajo.

Apple TV (de soltera Apple TV+) hasta la fecha ha ofrecido una cantidad limitada de deportes. A partir de 2022, en un acuerdo con Major League Baseball, el servicio ha transmitido dos juegos de “Friday Night Baseball” de la temporada regular. En 2023, lanzó el complemento de suscripción “MLS Season Pass” para Apple TV en virtud de un acuerdo de 10 años con Major League Soccer.

De cara al futuro, Apple quiere adquirir más derechos deportivos, pero según Cue, debe haber algo «único y especial» que la empresa pueda hacer en su producción y presentación de deportes en vivo. «No tenemos que practicar deportes como son. Hay mucha gente que lo hace». Cue dijo en la conferencia Autosport Business Exchange esta semana en Nueva York. Apple ciertamente tiene el fondo de guerra para hacer movimientos importantes en el sector: reportó ingresos netos de 23.400 millones de dólares para el trimestre de junio y, a mediados de año, tenía 55.400 millones de dólares en efectivo y equivalentes en su balance.

ESPN, propiedad de Disney, se negó a ofertar por un acuerdo renovado de F1, que había reactivado hasta finales de 2025. La primera carrera de Fórmula 1 transmitida en los EE. UU. fue por ABC en 1962, y ESPN transmitió carreras entre 1984 y 1997. La Fórmula 1 es propiedad de Liberty Media de John Maloneque cerró su acuerdo de 4.400 millones de dólares para la liga en enero de 2017.

ESPN fue «muy fundamental para nosotros en nuestro crecimiento en Estados Unidos», dijo Domenicali a los periodistas. «Realmente quiero agradecer a ESPN… Invirtieron en nosotros cuando nadie estaba realmente dispuesto a invertir en nosotros».

Según la F1, la liga de carreras es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo, con una base de seguidores en Estados Unidos que alcanzó los 52 millones en 2024.

En la foto de arriba: chispas vuelan detrás de Max Verstappen de Holanda conduciendo el auto Oracle Red Bull Racing RB21 durante la clasificación antes del Gran Premio de F1 de Singapur el 4 de octubre de 2025.