Apple TV vuelve a formar equipo con el director de ‘Careme’ en un thriller francés

AppleTV vuelve a formar equipo con el director de “Carême” Martín Borboulon en un nuevo thriller en francés, “La Décision”, protagonizado por Raphaël Personnaz (“La mujer más rica del mundo”), Diana Kruger (“Malditos bastardos”) y Louis Farge (“Culte”).

La serie de siete episodios también está protagonizada por los ganadores del Premio César Sami Bouajila (“Ganglands”), Marina Hands (“Lady Chatterley”) y Fanny Sidney (“Call My Agent!”).

Personnaz interpreta a un presidente francés cuya vida da un vuelco cuando una niña de ocho años desaparece. «Mientras el público está consternado por la desaparición de la joven, la tragedia afecta personalmente al presidente, ya que se trata de su hija ilegítima, nacida de una relación secreta desconocida para su esposa y confidente Nora (Kruger). Cuando el secuestro se convierte en una cuestión de Estado, todo el aparato del Eliseo interviene para encontrar a la pequeña. Dividido entre su vida privada y sus responsabilidades públicas, el presidente se ve sumergido en un torbellino de falsas amistades, amores no correspondidos, luchas de poder, juegos políticos y espionaje”, se lee en la sinopsis.

Producida para Apple TV por Solab Films, White Lion Films, una empresa de Mediawan, y M Films, “La Décision” cuenta con la producción ejecutiva de Nicolas Tiry (“Atlantic Bar”), Noor Sadar (“Malditos”) y Martin Bourboulon.

La serie está basada en una idea original de Bourboulon y Tiry. Está creado por Marc Dugain y Corinne Garfin (“Coeurs Noirs”), Lamara Leprêtre Habib (“Dans l’Ombre”) y Xabi Molia (“Les Sentinelles”).

“La Decision” es lo último en programación francesa de Apple TV, que también incluye el próximo thriller “The Hunt”, protagonizado por Benoît Magimel y Mélanie Laurent, cuyo estreno está previsto para el 3 de diciembre; así como el drama franco-japonés “Drops of God”; y “Carême”, que sigue la emocionante historia del primer chef famoso del mundo, Antonin Carême, protagonizada por Benjamin Voisin.