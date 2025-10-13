Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV

es solo Manzana TV ahora, no más.

Apple ha cambiado el nombre de su servicio de transmisión de seis años AppleTV+ a Apple TV, que es el mismo nombre que su producto y aplicación de dispositivo de TV inteligente conectado.

La compañía de tecnología reveló discretamente la noticia el lunes en un comunicado de prensa anunciando el debut en streaming de su “F1: The Movie”, afirmando: “AppleTV+ Ahora es simplemente Apple TV, con una nueva y vibrante identidad”.

Los representantes de Apple no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de más comentarios sobre la decisión, que deja al servicio de transmisión y al dispositivo y aplicación de transmisión con el mismo nombre.

Anteriormente conocido como Apple TV+, el servicio de streaming pago de Apple se lanzó en noviembre de 2019 con “The Morning Show” y una serie de otros originales protagonizados por talentos de primer nivel como alineación inicial, en medio de las guerras de servicios de streaming independientes entre Disney, Paramount, HBO, Netflix, Amazon y más.

Este marca el primer cambio de nombre para la plataforma, mientras que sus competidores, incluidos HBO Max y Paramount+, han pasado por un par de rondas de cambios (y algunos cambios).

Desde el lanzamiento del servicio de streaming de Apple, las películas, documentales y series originales de Apple han obtenido 553 premios y 2562 nominaciones a premios y contando, incluida la comedia ganadora de varios premios Emmy “Ted Lasso” y la ganadora del Oscar a la Mejor Película “Coda”.

